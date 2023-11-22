台灣兒童幸福指數75分 屬於「幸福」但運動習慣表現較差

保誠人壽發布2023年「保誠兒童幸福指數」達75分，整體而言，相當「 幸福」。

為賦予下一代主動追尋幸福的能力，保誠人壽攜手國立清華大學教育心理與諮商學系曾文志教授，發表業界首本聚焦兒童幸福的「保誠兒童幸福日誌」盼藉由一系列的倡議與行動，喚醒各界對兒童保護議題的重視。

保誠人壽總經理王慰慈表示，保誠人壽自2020年起推動「i寶 保護兒童 誠就未來」以來，倡議兒童保護議題超過20年，投入逾2000萬元經費 ，發表三本白皮書、超過十次的數據調研。

今年透過最新的「保誠兒童幸福指數」，以更全面的視角了解台灣孩子的成長現況，未來也將透過年度調查，持續追蹤台灣兒童的幸福狀況，也發表業界第一本引導孩子追尋幸福的「保誠兒童幸福日誌」，期望能藉此提供各界關注兒童幸福議題的參考方向，為台灣兒童打造幸福成長的環境。

今年度「保誠兒童幸福指數」調查報告顯示，台灣兒童的幸福指數達75分（滿分為100）。在指數組成的各面向中，以「時事/生活教育」80分表現最突出，其餘為「心理健康」指數75分、「教育/教養相關」指數74分、「生理健康」指數則是72分。

本次也特別挑出與數位、3C相關的內容，整合計算出「數位生活指數 」，結果71分略低於其他面向，惟整體而言台灣孩子的幸福程度評別屬「幸福」。

進一步分析各面向中表現最好的指標，分別為「學習資源／課後輔導」78分、「人際關係互動表現」77分，及「自我成就感」77分，顯示台灣孩子獲得足夠的學習協助及資源支持，人際互動表現良好，自我肯定的同時也能積極學習新事物。

表現較差的則為「運動習慣」、「數位素養／使用3C習慣」，這兩項皆未達70分。

值得注意的是，在「數位生活指數」當中，關於「網路使用安全教育」和「軟硬體設備足以支援兒童學習」兩項拿到79分的高分，顯見台灣的孩子享有相當充分的數位資源，惟「3C成癮症」和「護眼行動」兩個項目僅在及格邊緣，提醒我們3C成癮對兒童健康的影響仍須各界持續關注。

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