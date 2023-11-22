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銀行將加速清呆卡 現金回饋恐縮水

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

廣大的信用卡持卡人和中小企業主要注意了。金管會昨天表示，「銀行自有資本與風險資產計算」新規定將延後一年至二○二五年一月一日上路，其中影響最大的是信用卡的未動用額度，企業、中小企業或其他交易對手未動用的額度，在銀行的風險計提上規定大轉變。金融業者認為，這將促使銀行積極清「呆卡」，同時紅利點數及現金回饋也面臨縮水。

根據這項新制，信用卡未動用循環信用額度的客戶（即呆卡戶），或已動用額度但都按時繳款的客戶，原先適用計算風險的信用轉換係數為零，未來都增至百分之十。雖然已動用循環信用的客戶，在未動用的部分原先信用轉換係數為百分之五十將降為百分之四十，但由於目前銀行的活卡率還不到百分之七十，而且連每期全繳清卡費的客戶，都得增列百分之十轉換係數，因此對銀行信用卡業務影響相當大。

此外，包括中小企業曝險也受新制影響。金管會指出，在風險資產分類上，這次已將中小企業轉到「零售曝險」。銀行局長莊琇媛表示，新制上路之後，信用卡曝險等風險性資產會增加五○二四億元，中小企業曝險等風險性資產部分增加六六○○多億元，但因有些企業授信風險性資產反而減少，因此全體國銀的風險性資產將增加一點一兆元。

另一方面，由於對台股投資未來適用的風險係數也將從百分之一百至少拉高到百分之二五○，因此金融業未來投資台股也會更謹慎，包括會更重視高殖利率股票，尤其八大公股行庫因彼此交叉持股金額相當龐大，因此將成為新制度上路的最大苦主。公股金融圈人士指出，例如兆豐金控正在辦理現金增資，其他公股銀行的參與態度也會更為保守。

風險 信用 資產

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