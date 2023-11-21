美元保單買氣冷 9月只賣4.85億美元破底

美元保單買氣冷颼颼。據金管會統計，9月美元投資型保單只賣了0.52億美元，美元傳統保單賣了4.33億美元，各下探史上單月新低、和次低點，9月單月只賣了4.85億美元破底，累計前9月銷量63.77億美元，年減44%。

也因美元保單買氣直落，使累計前九月全體外幣保單占新契約保費收入僅剩38.99%，較前八月的39.18%再降0.19個百分點，是金管會2019年有該統計來的新低點，市場預期，今年全年外幣保單占比恐難回升到40%。

外幣保單包括美元、澳幣和人民幣，又以美元占比八成是最大宗。保險局副局長蔡火炎說，美元投資型和傳統型保單買氣不振，主因是美國聯準會升息、美元走強，降低投資人購買意願。

壽險業者則說，美元投資型保單受市況不明、及7月投資型保單新制上路，降低買氣，傳統型則因各業者僅約4%的宣告利率，仍比不上美元高利定存6%，也讓保單乏人問津。

該業者也說，今年美元仍強，擁有新台幣保戶的換匯成本大增，不願拿弱勢台幣去換強勢美元買保單，而擁有美元的保戶則多轉向高利定存、或投資海外債，都讓外幣保單買氣欲振乏力。

金管會公布前九月外幣保單業績。美元保單9月單月僅賣了4.85億美元，下探史上單月新低量，年減34%，累計今年前九月賣63.77億美元，年減44%，投資型業績前三大是國壽、安聯、三商美邦；傳統型則是中壽、南山和國壽。

人民幣保單銷量也慘。累計前九月人民幣保單也只賣了0.88億人民幣，年減60%，蔡火炎說，人民幣投資型保單前九月年減64%，主因是中國大陸經濟表現差，傳統型保單前九月年減21%則是因人民幣兌台幣升值，也降低民眾購買意願。

澳幣保單累計前九月賣了1.51億澳幣，年減2%，其中澳幣投資型保單年增9%，蔡火炎說，主因是澳洲經濟好轉，使銷量回升，但澳幣傳統型卻仍年減22%，則是因澳洲升息且澳幣走強所致。

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