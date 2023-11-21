前三季外幣保單占新契約保費比跌破4成 創近四年新低

金管會今日公布壽險業前三季的外幣保單銷售狀況指出，在美國聯準會暴力式升息效應引發資金從外幣保單出走的效應之下，今年前三季的外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入比重，已跌破40%，僅為38.99%，為108年近四年來的新低水準。

金管會統計顯示，上述占比在108至111的數字，分別為39.82%、53.64%、57.21%、58.17%。保險局副局長蔡火炎分析，美元投資及保障型保單的買氣不佳，主要都和聯準會升息帶動美元、美債利率上揚有關，澳幣則由於預期澳洲經濟好轉有關，因此比去年同期增加，人民幣則是因為經濟表現不佳而減少，另外澳幣則同樣因為升息原因而影響買氣，人民幣由於相對台幣升值，因而降低消費者購買意願。

統計顯示，外幣保單新契約保費收入合計2011.02億元，其中投資型保險481.64億元（占比約24%）、傳統型保險折合約1529.38億元(占比約 76%)，幣別部分，主要為美元、澳幣及人民幣保險商品新契約。

其中，美元保險商品新契約保費收入約63.77億美元，其中投資型保險約14.61億美元(占比約23%)、傳統型保險約49.16億美元(占比約77%)；澳幣保險商品新契約保費收入約1.51億澳元，其中投資型保險約1.08億澳元(占比約72%)、傳統型保險約0.43億澳元(占比約28%)。

人民幣保險商品新契約保費收入約0.88億人民幣，其中投資型保險約0.73億人民幣(占比約83%)、傳統型保險約0.15億人民幣(占比約17%)。

金管會也統計，今年前三季外幣保單投資型新契約保費收入前三名公司為國泰人壽、安聯人壽、 三商美邦人壽。 傳統型新契約保費收入前三名為中國人壽、國泰人壽、 南山人壽。美元保單的投資型新契約保費收入前三名依序為國泰人壽、安聯人壽、 三商美邦人壽。 傳統型新契約保費收入前三名為中國人壽、南山人壽、 國泰人壽。

此外，人民幣保險商品業務前三名依序為安聯人壽、法國巴黎 人壽、安達國際人壽， 傳統型新契約保費收入前三名依序為保誠人壽、中國人壽、 富邦人壽。澳幣的投資型新契約保費收入前三名為國泰人壽、安聯人壽、 安達國際人壽；傳統型新契約保費收入前三名為國泰人壽、新光人壽、 富邦人壽。

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