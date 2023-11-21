下半年來最大熱錢海嘯來襲！匯銀：近一周外資匯入這驚人數字

今年下半年最大熱錢海嘯來襲。新台幣匯率今（21）日飆升2.1角，收在31.448元，為逾三個半月新高，總成交量20.62億美元；匯銀主管估計，近一周以來，外資累計匯入逾50億美元，激勵新台幣匯率連七升，累計升值9.04角，其中有四天，單日爆出逾20億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，熱錢連日源源不絕湧入台灣等亞洲新興市場，目標很明確，就是瞄準股市而來；以今天而言，熱錢匯入估計逾10億美元，推升新台幣匯率盤中最高升抵31.408元、最多升值2.5角，即使中央銀行頻頻進場買匯阻升，新台幣匯率終場仍升值2.1角，以31.448元報收、升破31.5元關卡。

匯銀主管說，新台幣匯率七天內強升逾9角，關鍵主因就是熱錢瘋狂匯入，央行雖時常進場調節、緩和新台幣匯率升幅，卻沒有強加扭轉局勢，原因很簡單，第一是外資匯入後都有乖乖進股市，匯入規模與買超股市金額相當、沒有炒匯疑慮；其次則是主要亞洲貨幣都在升、新台幣匯率並非獨強，央行自然也不需要逆水行舟，只需緊盯市場交易情況、在市場力道過於傾斜之時進場、維持「動態穩定」即可。

匯銀主管表示，新台幣匯率闖破31.5元後，先看31.2元技術價位，若此價位也失守，將進一步挑戰31元整數大關。

國銀交易室主管說，美元歷經先前一波強彈後，近日不斷溜滑梯，在預期聯準會升息列車已駛進終點站後，市場開始關注美國明年何時降息，金融市場也提前開起派對，推估新台幣匯率這波升勢可望一路延續至年底。

匯銀主管說，「眼見新台幣匯率如坐直升機般迅速升值，出口商都看傻了，手上的美元根本還來不及賣，因年底為出口商拋匯旺季，在美元賣壓出籠下，年底前，新台幣匯率恐怕很難貶回31.5元、32元了」。

央行統計顯示，美元指數今天下挫0.4%，非美貨幣氣勢如虹、全數大反彈。其中，日圓匯率一甩疲態、單日升值0.94%，新台幣匯率上漲0.67%；人民幣與星元今升幅分別為0.57%與0.4%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率則是升值0.19%。

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