金管會風險資產新制拉高持股風險係數 八大行庫交叉持股成苦主

金管會風險資產新制上路，銀行業展開全面大作戰，除了信用卡將加大清卡步伐之外，在股市投資上也將產生重大影響，金融圈人士指出，除了未來銀行業投資台股全面拉警報之外，尤其八大行庫的交叉持股所受挑戰最大，包括目前正在辦理現金增資的兆豐金，就有公股銀行表示，礙於資本適足率的規定，捧場難度增加。

目前金融業非與策略性投資相關的財務投資短投部位，截至9月底止依市值估算大約有7009億元，在金管會新制上路之後，該部位產生的風險性資產，將從7009億增至12616億。

依金管會規定，2025年1月1日新制上路之後，未來證券投資所適用的信用轉換係數將從現行的100%至少提高至250%（上市櫃公司），非上市櫃股票更加提高至400%，不論是財務投資或策略性投資，都必須以該新規定來計算風險係數，金管會允許銀行業可分5年進行調整。

儘管有5年的調整期，但目前在金融體系裡，彼此交叉持股最龐大的八大公股行庫，仍會受到相當大的衝擊。八大行庫之所以彼此交叉持股，主要由於當年為省屬七大行庫的背景因素，可說是「歷史包袱」，對此銀行局長莊琇媛今日在記者會上也回覆，「沒有例外寬容」。因此，八大行庫在接軌新制之後，與股票相關的「權益證券」風險性資產曝險值恐大為增加。

而另一方面，全體銀行未來在股票投資上都會「拉警報」，國銀主掌財務部門主管對此指出，未來對於「殖利率」的要求將更加嚴格，因為風險係數增加，等於「投資成本變貴了」。主管也表示，由於股息收入很好，甚至比放款利息收入高，因此不見得會「跟投資台股說再見」，但在報酬率上更加精打細算。

對於銀行會否因此出清持股，或是減少投資？莊琇媛回應，這就要看銀行基於成本及收益的考量。因為持有目的不同，有些為獲利，有些是策略性投資，不論金融或非金融相關，都有其策略的考量，因此風險權數拉高，並不會直接導致其必須賣掉持股。

銀行法74條對於策略性投資及財務投資的上限都有規定，其中，財務性投資的話，不得超過淨值的30%，若以銀行的總淨值4兆來看，大約上限在1.2兆，至於策略性持股，若屬金融業投資則以總額的40%為限，非金融投資以10%為限。

根據金管會新規定，在風險性資產計算新制上路之後，，都會有影響，例如，銀行投資的部分，若達到重大比率，要從資本扣除，若沒有放到要從資本扣除的部分，計入風險性資產時，這些部分會依是否為重大投資，或是銀行法74之1適用與否，會從100，調升至250（上市櫃分5年調整從100調高至250）或400（非上市櫃分5年調整從100調高至400）。

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