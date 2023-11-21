新台幣連7升 午盤升2.13角暫收31.445元

新台幣接續升勢連7升，自上周的32.352元一路升至今（21）日午盤的31.445元，累計升值近1元，今日新台幣對美元匯率開在31.62元，盤中最高31.44元，升2.18角，午盤升2.13角暫收31.445元，交易金額10.82億美元。

上周美國公布消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），漲幅均低於市場預期，美元指數也隨即下跌，目前位於103.2附近，美元表現弱勢，讓非美貨幣獲升值空間，除韓元小幅貶值，日圓、人民幣、歐元及英鎊均上漲。

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