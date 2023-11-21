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新台幣開盤升3.8分 為31.62元

中央社／ 台北21日電
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.62元開盤，升3.8分。（本報系資料庫）
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.62元開盤，升3.8分。（本報系資料庫）

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以31.62元開盤，升3.8分。

新台幣兌美元開盤交易區間為31.534元至31.62元。

新台幣 美元匯率 外匯

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