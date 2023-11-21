TeamWalk線上競賽…台壽揪企業健走 邁出100億步

中信金控旗下台灣人壽鼓勵企業員工動起來，今年舉辦第二屆「TeamWalk健康企業大賞」線上健走競賽，合計共卅七家企業、近兩萬七千名跨產業員工揪團爭取榮譽，全年健康企業夥伴總計上傳步數突破一百億步，等同繞行台灣六千八百圈。

台灣人壽資深副總經理廖俊禎表示，員工的健康就是企業最大資產，台灣人壽長期促進健康職場，疫情期間推出手遊型健康管理TeamWalk App，帶動各行各業員工定期健走，更連續兩年舉辦健康企業大賞，透過團體健走競賽凝聚職場向心力，期盼成為健康企業最佳推手，共同打造健康職場。

台灣人壽二○二一年獨創健康管理TeamWalk App，不僅可掌握個人每天健走步數、睡眠狀態等健康資訊，更有龍珠獎勵回饋機制，可兌換超商禮券，賺健康也賺好康；同時期降低保險事故發生，符合保單條款約定的條件企業也有望折減團險保險費，台灣人壽統計，迄今已逾三千三百家企業導入TeamWalk App，潛在受益員工數達五十八萬人。

TeamWalk App今年也榮獲二○二三「亞洲企業社會責任獎」健康衛生推廣獎、台灣永續行動獎」社會共融金級、「亞太永續行動獎」社會共融金級等多項國內外獎項肯定。

台壽指出，今年「最佳健康企業」前三名為佳凌科技、財團法人食品工業發展研究所、台灣富美家，台灣人壽將攜手獲獎的健康企業夥伴與「社團法人高雄市愛種樹協會」，以「億步種一樹」為地球種下一百棵樹苗，善盡永續保險的企業社會責任。

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