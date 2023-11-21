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疫後出國潮 Q3旅行收支逆差新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

中央銀行昨天公布第三季國際收支，商品貿易順差、廠商對外直接投資，以及旅行收支逆差，均創下歷史新高。其中因疫後觀光復甦，外人來台觀光遠不如國人出國旅遊，締造史上最高單季旅遊逆差紀錄；此外，外來投資僅一點八億美元，創下二○一一年第四季以來新低，也使得第三季的海外直接投資淨額五十九點一億美元，創下對外投資淨匯出的單季新高。

受到台積電擴大對美投資影響，央行統計第三季的對外投資金額達六十點九億美元，同時間外資投資台灣只有一點八億美元，因此刷新投資淨匯出紀錄。而相對於去年外來直接投資一○一點六億美元創新高，今年前三季只有四十二點五億美元，央行經研處副處長曹體仁說，主要和歐美地區的央行今年以來大升息有關，外資面臨資金壓力，加上景氣不確定性，導致投資有疑慮。

至於對外投資反向大舉擴張，曹體仁指出，這是供應鏈重組過程的影響，廠商為了增加其韌性而進行供應鏈調整。

此外，央行統計，相對海外來台旅遊人次未回到疫情前水準，旅行收入廿四點五七億美元、支出五十一點三一億美元，第三季旅遊收支逆差二十六點七四億美元，創下史上最高單季旅遊逆差紀錄。

國人出口觀光熱潮以日本最為顯著，日前公布的相關統計指出，儘管國人赴日觀光者眾，但日圓貶值造成日本民眾出國負擔增加，降低來台誘因，如今反映在央行的統計數據，造就史上最大的單季旅遊收支逆差。

針對第三季商品貿易順差三○一點一億美元創新高，央行官員指出，全球景氣疲弱導致出口持續負成長，但進口也因國際原物料價格下跌、廠商備料保守等因素明顯下滑，因進口減額大於出口減額，商品貿易順差因而擴大。

央行 觀光

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