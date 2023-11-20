快訊

台台併還沒併已嘗甜頭！ 台灣之星用戶「實測」驚喜1事：我有訊號了

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

玉山Wallet 29日上線日本PayPay 強打8.5%回饋

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

赴日旅遊電支選擇再加一，玉山銀行公告，11月29日將上線日本PayPay，且電子錢包、玉山銀行信用卡皆可綁定，目前與PayPay達成合作的3家電支業者僅餘全支付尚未上線，而玉山wallet也為首家開通綁定信用卡境外支付的電子支付，業者分析，玉山自家便有信用卡，因此在串聯境外支付上有先天優勢。

玉山Wallet為目前首家開通境外支付綁定信用卡的電子支付，有業者便分析，信用卡支付目前無人開通其實不是法規限制問題，主要是信用卡跨國交易會經過Visa、Master等國際信用卡清算組織，而跨國清算會帶來高額手續費，因此多數業者評估過後選擇不開放，而玉山銀行本身有發行信用卡，因此在銀行到電支的信用卡手續費方面具有優勢。

不過玉山Wallet也僅開放綁定自家信用卡，而上線活動期間則免收海外交易服務費，且不適用信用卡一般消費或海外回饋優惠。

比較玉山Wallet綁定熊本熊卡及熊本熊卡本身優惠，玉山Wallet提供8.5%優惠，其中包含7%現金回饋及免收的1.5%國外交易服務費，每期現金回饋上限500元；而熊本熊卡於日本地區則最高享8.5%現金回饋，其中包含基本回饋國外1%、日本地區消費1%、指定日本商店消費5%、雙幣卡免收1.5%國外交易服務費，其中指定商店的5%回饋每期現金回饋上限500元。

玉山Wallet與熊本熊卡最高優惠同為8.5%，根據試算，赴日消費滿新台幣7,143元可達玉山Wallet最高回饋，而指定商店消費滿萬元可達熊本熊卡最高回饋，不過在達到消費金額上限後，玉山wallet僅餘免除1.5%海外交易服務費，而熊本熊卡在免除服務費外，仍提供2%現金回饋。

玉山銀行 信用卡 熊本熊

延伸閱讀

信用卡常會掉入3大陷阱！ 他：「這功能」是把人推向萬丈深淵成卡奴的惡魔

揭開銀行清卡潮背後盤算？ 專家：信用卡有「這三種」就夠了

相關新聞

亞幣聯手反攻 新台幣狂飆1.98角收31.658元

美國通膨降溫，市場樂觀預期升息循環告一段落，重擊美元指數氣焰，亞幣今天聯手反彈，人民幣強勢升破7.2元價位，新台幣不落人...

林修銘：創新板要吸引好公司 目標10年150家

為擴大台灣證券市場規模，台灣證券交易所董事長林修銘今天在鴻華先進創新板掛牌上市典禮表示，推創新板當務之急就是要吸引好公司...

新台幣匯率午盤強升1.89角 31.5關卡能否守住受矚目

美國CPI趨緩、對美國明年降息來挽救經濟衰退的預期，以及拜習會使美中緊繃情勢降溫等因素影響，帶動熱錢流入台灣，新台幣匯率...

新台幣升值氣焰強 早盤大漲1.58角創逾3個月新高

通膨警報可望解除，美元指數重摔，激勵新台幣兌美元今天早盤匯價繼續上攻，接連闖過31.8、31.7兩道關卡，最高觸及31....

新台幣午盤強升1.89角 暫收31.667元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.667元，強升1.89角，成交金額8.86億美元

群益證新戶線上開戶爽抽 iPhone 15 開戶禮最高送500元禮券

物價飛漲、薪水變薄的時代，越來越多人加入存股、買基金的行列。對於想跟上存股風潮的投資人有福了！群益金鼎證券最新推出線上開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。