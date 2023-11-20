玉山Wallet 29日上線日本PayPay 強打8.5%回饋

赴日旅遊電支選擇再加一，玉山銀行公告，11月29日將上線日本PayPay，且電子錢包、玉山銀行信用卡皆可綁定，目前與PayPay達成合作的3家電支業者僅餘全支付尚未上線，而玉山wallet也為首家開通綁定信用卡境外支付的電子支付，業者分析，玉山自家便有信用卡，因此在串聯境外支付上有先天優勢。

玉山Wallet為目前首家開通境外支付綁定信用卡的電子支付，有業者便分析，信用卡支付目前無人開通其實不是法規限制問題，主要是信用卡跨國交易會經過Visa、Master等國際信用卡清算組織，而跨國清算會帶來高額手續費，因此多數業者評估過後選擇不開放，而玉山銀行本身有發行信用卡，因此在銀行到電支的信用卡手續費方面具有優勢。

不過玉山Wallet也僅開放綁定自家信用卡，而上線活動期間則免收海外交易服務費，且不適用信用卡一般消費或海外回饋優惠。

比較玉山Wallet綁定熊本熊卡及熊本熊卡本身優惠，玉山Wallet提供8.5%優惠，其中包含7%現金回饋及免收的1.5%國外交易服務費，每期現金回饋上限500元；而熊本熊卡於日本地區則最高享8.5%現金回饋，其中包含基本回饋國外1%、日本地區消費1%、指定日本商店消費5%、雙幣卡免收1.5%國外交易服務費，其中指定商店的5%回饋每期現金回饋上限500元。

玉山Wallet與熊本熊卡最高優惠同為8.5%，根據試算，赴日消費滿新台幣7,143元可達玉山Wallet最高回饋，而指定商店消費滿萬元可達熊本熊卡最高回饋，不過在達到消費金額上限後，玉山wallet僅餘免除1.5%海外交易服務費，而熊本熊卡在免除服務費外，仍提供2%現金回饋。