快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

康和證數位AI打造「財富快樂圈」 反詐騙推「燭光宣導行動」計畫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證反詐騙，發起「燭光宣導行動」計畫。(康和證券/提供)
康和證反詐騙，發起「燭光宣導行動」計畫。(康和證券/提供)

康和證券(6016)致力AI數位金融，在Youtuber官方帳號推出康和證券「財富快樂圈」數位理財知識，以金融科技應用為核心，推出多位AI俊男美女主播，透過1分鐘短視頻形式，以深入淺出方式介紹財富管理、複委託、海外債、保險、海外投資風險實例等多元化的基本觀念，全面推動普惠金融數位化，將理財教育帶入每個人的日常生活。

康和證券董事長鄭大宇表示，「財富快樂圈」是康和證券第一個打造的理財教育的宣導平台，主要目的就是以數位形式擴散來推動普惠金融，透過影音內

容，可讓更多年輕客群學習投資知識；以科技為主要媒介，將理財教育帶入實際生活，把艱深的投資轉化為淺顯易懂的語言，實現理財知識的普及，期能更貼近客戶端需求。

有鑑於主要客戶群對短影音視頻接受度越來越高，「財富快樂圈」的推出，對各客戶群加強數位工具的溝通，以1分鐘開啟財富智慧，使財富管理不再是遙不可及的領域，為更多人打開各類金融商品理財之敲門磚，有更多機會實現財富快樂人生。「財富快樂圈」網址: https://concord.pse.is/5d5tg6

同時康和證也運用科技製作並發起一個非常重要的反詐騙宣傳影片，名為「燭光宣導行動」網址： https://concord.psee.ly/5cw5ay ，主要目的是提高全民對金融安全的警覺，防範金融詐騙、高利貸和非法金融商品的投資，並鼓勵每個人成為宣導金融安全的使者。

鄭大宇進一步表示，「燭光宣導行動」就從康和證券集團800多位員工自身做起，其核心理念是：一個人的燭光雖然微弱，但是卻可點亮眾多盞燭光，每

一個員工都有機會照亮身邊的人，透過金融科技的應用與數位的散播，可以發揮更大的影響力，共同打擊金融詐騙。

根據刑事局統計，2022年共發生近3萬件詐欺案，總財損高達69億，其中假投資詐騙案件排名第二，財損高達34億元，金融詐騙、非法金融商品和高利貸問題等日益嚴重，詐騙分子常常冒充名人與投資老師等身份，或是投資保證獲利等話語騙術，誘使進行真入金、假交易或假債權、真吸金等手法詐騙，康和證深知保護客戶的金融投資安全至關重要，更屬企業社會責任，期許成為守護金融安全的燭光，防止詐騙再發生。

康和證應用數位AI打造「財富快樂圈」推動理財知識。(康和證券/提供)
康和證應用數位AI打造「財富快樂圈」推動理財知識。(康和證券/提供)

詐騙

延伸閱讀

銀行「靜止戶」防詐 金管會三招控管

影／台中順天宮輔順將軍廟今捐4警車 迷你版小萌童來駕駛

打詐臺北隊應援中華職棒總冠軍賽 陪球迷一起反詐騙

Snowy雪岑攜手內湖警察 一同反詐騙！

相關新聞

林修銘：創新板要吸引好公司 目標10年150家

為擴大台灣證券市場規模，台灣證券交易所董事長林修銘今天在鴻華先進創新板掛牌上市典禮表示，推創新板當務之急就是要吸引好公司...

新台幣匯率午盤強升1.89角 31.5關卡能否守住受矚目

美國CPI趨緩、對美國明年降息來挽救經濟衰退的預期，以及拜習會使美中緊繃情勢降溫等因素影響，帶動熱錢流入台灣，新台幣匯率...

新台幣升值氣焰強 早盤大漲1.58角創逾3個月新高

通膨警報可望解除，美元指數重摔，激勵新台幣兌美元今天早盤匯價繼續上攻，接連闖過31.8、31.7兩道關卡，最高觸及31....

新台幣午盤強升1.89角 暫收31.667元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.667元，強升1.89角，成交金額8.86億美元

群益證新戶線上開戶爽抽 iPhone 15 開戶禮最高送500元禮券

物價飛漲、薪水變薄的時代，越來越多人加入存股、買基金的行列。對於想跟上存股風潮的投資人有福了！群益金鼎證券最新推出線上開...

台幣連六日走升 過去選舉投票前三個月大多走升

新台幣台幣連續六日走升，儘管在野陣營在總統選舉整合陷入膠著，美元整體疲軟繼續發酵。歷史經驗也顯示，在選舉投票前三個月台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。