康和證數位AI打造「財富快樂圈」 反詐騙推「燭光宣導行動」計畫

康和證券(6016)致力AI數位金融，在Youtuber官方帳號推出康和證券「財富快樂圈」數位理財知識，以金融科技應用為核心，推出多位AI俊男美女主播，透過1分鐘短視頻形式，以深入淺出方式介紹財富管理、複委託、海外債、保險、海外投資風險實例等多元化的基本觀念，全面推動普惠金融數位化，將理財教育帶入每個人的日常生活。

康和證券董事長鄭大宇表示，「財富快樂圈」是康和證券第一個打造的理財教育的宣導平台，主要目的就是以數位形式擴散來推動普惠金融，透過影音內

容，可讓更多年輕客群學習投資知識；以科技為主要媒介，將理財教育帶入實際生活，把艱深的投資轉化為淺顯易懂的語言，實現理財知識的普及，期能更貼近客戶端需求。

有鑑於主要客戶群對短影音視頻接受度越來越高，「財富快樂圈」的推出，對各客戶群加強數位工具的溝通，以1分鐘開啟財富智慧，使財富管理不再是遙不可及的領域，為更多人打開各類金融商品理財之敲門磚，有更多機會實現財富快樂人生。「財富快樂圈」網址: https://concord.pse.is/5d5tg6

同時康和證也運用科技製作並發起一個非常重要的反詐騙宣傳影片，名為「燭光宣導行動」網址： https://concord.psee.ly/5cw5ay ，主要目的是提高全民對金融安全的警覺，防範金融詐騙、高利貸和非法金融商品的投資，並鼓勵每個人成為宣導金融安全的使者。

鄭大宇進一步表示，「燭光宣導行動」就從康和證券集團800多位員工自身做起，其核心理念是：一個人的燭光雖然微弱，但是卻可點亮眾多盞燭光，每

一個員工都有機會照亮身邊的人，透過金融科技的應用與數位的散播，可以發揮更大的影響力，共同打擊金融詐騙。

根據刑事局統計，2022年共發生近3萬件詐欺案，總財損高達69億，其中假投資詐騙案件排名第二，財損高達34億元，金融詐騙、非法金融商品和高利貸問題等日益嚴重，詐騙分子常常冒充名人與投資老師等身份，或是投資保證獲利等話語騙術，誘使進行真入金、假交易或假債權、真吸金等手法詐騙，康和證深知保護客戶的金融投資安全至關重要，更屬企業社會責任，期許成為守護金融安全的燭光，防止詐騙再發生。 康和證應用數位AI打造「財富快樂圈」推動理財知識。(康和證券/提供)

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