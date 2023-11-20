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富邦集團董事長蔡明忠獲頒東海大學名譽博士學位

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富邦集團董事長蔡明忠獲頒東海大學名譽博士學位。東海大學提供
富邦集團董事長蔡明忠獲頒東海大學名譽博士學位。東海大學提供

東海大學校務會議通過，將授予富邦集團董事長蔡明忠名譽博士學位，校長張國恩說，東海創校68年來培育出14位中研院院士、美國花旗集團副總裁、立法院長等無數傑出校友；蔡明忠曾就讀東海企管系後轉學至台大法律系，無論學業事業皆展現傲人成就，獲頒名譽博士學位實至名歸。

張國恩指出，放眼全球衝突與經濟前景的不確定性，富邦集團2023年仍以總資產突破新台幣12兆元蟬聯國內第一大集團寶座，率領富邦集團旗下三家上市公司越過困境、開創新局的蔡明忠董事長，已成為眾所矚目的「亞洲企業領袖」，其卓越成就獲得東海大學的肯定。

蔡明忠現為富邦集團董事長、台灣大哥大董事長、富邦媒體科技董事長、富邦銀行(香港)主席及富邦金控董事，富邦金控、台灣大哥大、富邦媒體科技均居業界領導地位。

蔡明忠自1981年加入富邦集團後，除了引領集團成長發展，致力永續經營，將富邦集團打造為台灣最完整、多元的金融集團，經營觸角更延伸至不動產、電信媒體、有線電視、電子商務、文創及公益領域，富邦集團為發起台灣高鐵建設，為高鐵五大原始股東之一，對於台灣交通建設發展貢獻卓著。

蔡明忠長期以來秉持父親蔡萬才總裁「取之於社會、用之於社會」理念，自1988年富邦集團陸續成立富邦慈善基金會、富邦文教基金會、富邦藝術基金會、台北富邦銀行公益慈善基金會，從兒童、青少年、青壯年、銀髮族，到經濟弱勢族群與身心障礙者，發展出「全人」的社會公益關懷，長期回饋社會。

張國恩表示，蔡明忠於民國63年考進東海大學企管系(東海第20屆)。蔡明忠屢屢對外表示，18歲那年考入東海企管雖僅僅就讀一年，但那一年學習經濟學與會計知識，卻對他日後閱讀財報與企業經營有無形的幫助，且大一的住宿生活，是他人生中最快樂的一段時光，後來雖因為在父親的要求下轉學台灣大學法律系，但他對東海始終充滿深厚情感。

蔡明忠於今年9月獲聘擔任「東海大學永續發展委員會」委員，給予母校許多積極中肯的建議與幫助，因此各界一致推薦授予名譽博士學位，成為東海創校以來第八位獲頒名譽博士的傑出人士。

張國恩說，蔡明忠為人謙卑，這是他首次同意接受名譽博士學位的頒贈，他願意把這個冠冕留給東海大學，實在是東海之福，亦是東海的榮耀，東海大學師生皆以蔡明忠為榮，典禮將於12月18日盛大舉辦。

東海大學 富邦媒 蔡明忠

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