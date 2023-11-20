聖誕跨年旅遊旺季將至 中壽教戰旅平險1+2網路投保術

2023年即將進入尾聲，也進入民眾安排聖誕節或跨年的出國旅遊旺季，對此中國人壽提醒，許多民眾會安排出國玩雪或滑雪的行程，但旅程中可能會因為不熟悉當地氣候、環境等因素發生意外傷害或突發疾病，因此建議歲末年終出遊，可善用「旅平險1+2」網路投保術，並且舉出實例提供教戰策略。

何謂1+2？意即在出發前一小時完成投保旅平險和加保附約的旅行意外傷害醫療保險和海外突發疾病醫療健康保險。一旦旅遊期間因意外事故導致傷害，或是因除了法定傳染病以外之其他突發疾病而有住院、急診或門診的就醫需求，只要是符合保單條款規定下所支出的醫療費用皆可申請「實支實付」。

中壽對此表示，投保「中國人壽新E安心旅行平安保險」，享有意外身故保險金和意外失能保險金保障，另可再彈性附加「旅行意外傷害醫療保險」及「海外突發疾病醫療健康保險」，完成投保還能再享海外急難救助服務，也避免為自己或家人帶來龐大的醫療負擔。

中壽以自家的保單舉例，若打算前往歐洲九天，保戶可在出發前1小時花5分鐘的時間，用手機投保「中國人壽新E安心旅行平安保險」，並附加「中國人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款50萬元」以及「中國人壽新輕鬆保海外突發疾病醫療健康保險附約50萬元」，僅需支付保險費506元，平均一天約56元，就能享有最高500萬元的意外身故保險金和意外失能保險金保障，可見投保旅平險其實不用花很多錢或繁瑣的流程。

因應出國觀光熱潮，金管會日前也建議民眾出遊除可選擇最基本的旅平險，亦可搭配傷害醫療費用附加條款以及海外突發疾病醫療健康保險附約，轉嫁旅遊期間因受傷或突發疾病而就醫所衍生的醫療費用支出。

至於保險額度該如何選擇？中壽引述網路平台建議分析，如果是去先進國家旅遊，建議要將保險額度提高，主約額度要在新台幣500萬-1,000萬，而意外醫療險的額度須在50-100萬才足夠。此外，外交部也表示，歐洲地區的物價和醫療服務較為昂貴，強烈建議前往歐洲旅遊時，除了預先購買旅平險外，也要考慮加保足夠的旅遊醫療保險，讓旅遊期間保障更為周延。

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