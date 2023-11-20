蔡明忠以卓越成就與社會貢獻 獲頒東海大學名譽博士學位

放眼全球衝突與經濟前景的不確定性，富邦集團2023年仍以總資產突破新台幣12兆元，蟬聯國內第一大集團的寶座，率領富邦集團旗下3家上市公司越過困境、開創新局的蔡明忠董事長，已成為眾所矚目的「亞洲企業領袖」，其卓越成就獲得東海大學的肯定，經校務會議通過授予名譽博士學位。

蔡明忠自1981年加入富邦集團後，除引領集團成長發展，致力永續經營，將富邦集團打造為台灣最完整、多元的金融集團，經營觸角更延伸至不動產、電信媒體、有線電視、電子商務、文創及公益領域，富邦集團為發起台灣高鐵建設，為高鐵五大原始股東之一，對於台灣交通建設發展貢獻卓著。

蔡明忠秉持父親蔡萬才「取之於社會、用之於社會」的理念，自1988年富邦集團陸續成立富邦慈善基金會、富邦文教基金會、富邦藝術基金會、台北富邦銀行公益慈善基金會，從兒童、青少年、青壯年、銀髮族，到經濟弱勢族群與身心障礙者，發展出「全人」的社會公益關懷，長期回饋社會。

東海大學張國恩校長說，蔡明忠民國63年考進東海大學企管系。蔡明忠屢屢對外表示，18歲那年考入東海企管雖僅僅就讀一年，但那一年學習經濟學與會計知識，卻對他日後閱讀財報與企業經營有無形的幫助，且大一的住宿生活，是他人生中最快樂的時光，後來雖因在父親的要求下轉學台灣大學法律系，但他對東海始終充滿深厚情感。

蔡明忠於今年9月獲聘擔任「東海大學永續發展委員會」委員，給予母校許多中肯的建議與幫助，故各界一致推薦授予名譽博士學位，成為東海創校以來第8位獲頒名譽博士的傑出人士。

張國恩說，蔡明忠為人謙卑，這是他首次同意接受名譽博士學位的頒贈，他願意把這個冠冕留給東海大學，實在是東海之福，亦是東海的榮耀，東海大學師生皆以蔡明忠先生為榮，典禮將於12月18日盛大舉辦。

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