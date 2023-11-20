彰銀12月11日論壇 聚焦公平待客

彰化銀行向來不遺餘力推動公平待客與普惠金融，透過金融科技與信託業務多管齊下達成目標，其中在金融科技的運用上，台灣Pay行動支付可說是重要的軸心，彰化銀行由此出發已經提出非常多樣化以及創新的金融科技服務，成功幫助了很多公益團體、零售服務業者。

彰銀對台灣Pay行動支付已發展出多元異業結合，透過台灣Pay減少公益團體募捐善款的風險，近年更進一步與販賣機廠商合作，「三合一」集結行動支付、智能販賣機及公益活動，和不同群體建立多元夥伴關係，朝向ＳＤＧ１７目標協力促進永續良善循環邁進。

而針對金管會高度重視的信託二點○政策，彰銀深耕安養信託領域，達到普惠金融，樂齡退休的願景。此外，面對家族企業接班與財富傳承的需求，彰銀積極透過內外資源的整合跟串聯，提供全面性的家族信託解決方案來為企業主實現資產的傳承永續。

有鑒於公平待客須不斷地找出新趨勢及新價值，彰化銀行也特別在十二月十一日舉辦「公平待客新趨勢與新價值論壇」，將邀請金管會主任秘書蔡福隆、金融總會理事長蘇建榮與會致詞，並由彰化銀行凌忠嫄董事長發表專題演講，另外兩位重量級的講者還包括金融評議中心董事長杜怡靜，以及信託公會秘書長呂蕙容，主題座談則由聯合報副內容長王茂臻擔任主持人，與彰化銀行總經理周朝崇等與談人一同激盪火花。

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