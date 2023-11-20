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碳權交易清算行 國泰世華有望出線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國內碳權交易明年正式開放，為爭取成為碳權交易所的清算銀行，國內大型民營銀行競爭激烈。知情人士指出，國泰世華銀行可望取得清算行及信託銀行資格，碳交所預定在十一月底、十二月初完成簽約並對外發布訊息。

相關人士指出，由於碳權交易一定會涉及金流，因此需要有清算行；此外，清算銀行也會為碳交所的碳權交易扮演信託銀行的角色，也就是要買碳權的國內廠商，必須先把錢匯入信託專戶，碳交所則會先準備好由國外平台所提供的商品，屆時會同步進行交割。

據了解，取得清算行資格的業者也將擔任碳權交易的信託銀行。未來在從事碳權交易之前，必須先在該銀行開設信託專戶。碳交所透過報價、比價的程序，由國泰世華銀和中信銀對決，而最後是國泰世華銀勝出，據傳有兩大因素，一是價格，二是配套方案。

知情人士形容，國泰世華銀用了一個「皮夾拿出來就可解決、很強的價格」（意指價格很有競爭優勢），並提出積極協助碳交所的策略。不過，中信銀雖然並未出任清算行，但已表態未來會持續與碳交所合作，尤其是強化輔導廠商購買碳權，以及輔導廠商也能成為碳權供應者，並開發更多與此相關的金融商品。

至於國泰世華銀提出的配套方案，據了解和切割碳權的區塊鏈技術，以及輔導台灣廠商成為碳權提供者，之後其產品也在碳交所上架有關。

國泰世華銀先前已經有運用區塊鏈技術的經驗，未來若可以在次級市場的碳權交易提供區塊鏈的技術，對碳交所也很有幫助。

為何清算行及信託銀行會引起金融業高度興趣？金融圈人士指出，大型民營銀行在綠色金融這塊，相對於獲利，更強調「品牌地位」，取得碳交所委任的清算行及信託銀行資格，無疑是在綠色金融方面強而有力的品牌宣傳。

據了解，碳交所對於碳權交易，也同步規畫「信託架構」來保護廠商的交易安全。金融圈人士指出，即使第一階段碳權交易未開放金融業買賣，但金融業者仍有商機可圖，加上協助客戶購買合格的碳權也是有其必要性的服務，使得金融業圍繞碳權已有愈來愈多可供開發的商機。

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