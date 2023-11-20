金管會：靜止戶不得暫停交易 應強化管控

詐騙集團高價收購「靜止戶」作為人頭戶，引發銀行注意，但金管會近期通知銀行，要求銀行不得針對久未往來帳戶暫停交易，應以三大強化管控措施代替監理。

金融機構之前研議是否管控久未往來帳戶，金管會指示，提出三大強化款控措施，包括強化系統監控、臨櫃關懷、檢核機制，認為不應對久未往來帳戶採取暫停交易功能，否則易導致民怨。

銀行配合政策，二○一四年起，金融機構全面取消所謂「靜止戶」，必須主動恢復為正常戶，並依照存款契約約定條件計算利息，目前多數銀行業者都配合辦理。但近期詐騙集團積極收購所謂靜止戶，再向銀行申請存摺印鑑掛失補發等，以辦理詐騙款項匯出入，引起金融業者注意。金管會要求銀行不可片面暫停這些帳戶交易功能，改以三大強化管控措施。

金管會要求，首先，針對久未往來帳戶突然向銀行申請變更網銀密碼、印鑑、存摺或金融卡掛失，或突然向銀行申請變更個人通訊資料出現多筆借貸方交易等異常態樣指標，加強審查相關金流來源去向，避免有交易不合理性出現。其次，了解這些客戶的動機、交易目的合理性、客戶資料正確性。

第三，針對這些長久沒有往來帳戶，突然申請相關業務，銀行須增加申請作業檢核機制，進一步查核身分證明文件、辨識證件真偽等，落實客戶關懷及查證。

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