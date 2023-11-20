預期聯準會停止升息…國銀外幣存款 9月大跳水

預期美國聯準會將終止升息循環、美元後市漲幅有限，國銀外幣存款九月率先反應大舉下滑。金管會統計，截至九月底全體國銀的外幣存款總金額約台幣十三兆八○五五億元，較八月底的十三兆九一一五億減少一○六○億元，創近四個月來單月最大減額，年增率更下探百分之○點四三的史上新低點。金融圈人士指出，九月美債殖利率數度飆高，銀行財管客戶把手中美元存款轉去投資美債，是存款減少的主因之一。

國銀主管預期，自十月以來，市場上對通膨減緩、聯準會年底將停止升息看法漸趨主流，估計國銀十月外幣存款總額仍將持續減少，即使十月的外幣存款較九月回升，增加額度也有限。

金管會：3原因致存款減少

金管會銀行局副局長林志吉分析，外幣存款減少主要和三大因素有關，一是企業支付貨款需求；二是資金調度結果；三則和市場預期聯準會的利率政策已在轉向，不僅暫停升息，並預期明年還會降息。

事實上，利率走勢不僅牽動外幣存款金額高低，也影響國人的資產配置。金管會指出，九月底國銀外幣存款餘額十三兆八○五五億元中，定存占比達百分之六十六點六，來到二○○九年、十五年來高點，活存占比僅剩百分之卅三點四的低點。

二○二二年聯準會啟動暴力升息，帶動資金從活存往定存走，當年底定存占比已攀升到百分之六十一，今年這個趨勢持續，九月底外幣定存餘額九兆一九○六億元，外幣活存餘額則降到四兆六一四九億元。銀行主管說，在利率走升階段，各銀行為了降低資金成本，對活存利率調幅都會比定存利率高，以引導資金往活存移動，對美元卻爭相祭出高息定存專案吸金，關鍵還是看準承作ＳＷＡＰ（換匯交易）業務有利可圖。

觀察國銀的外幣存款走勢，六月底的外幣存款餘額因為當月一口氣增加一七一六億元，帶動國銀總外幣存款量來到十三兆八一一○億元，九月由於外幣存款大跳水，因此第三季底的外存餘額較第二季底衰退。林志吉分析，六月外匯存款大幅增加，和先前市場預期聯準會將持續升息，並帶動美元持續升值有關，但現在由於市場預期轉向，導致不論企業戶或是民眾個人存款安排上，都有不同的思維。

企業還舊貸、客戶轉買美債

大型行庫主管則認為，九月外幣存款減少，除了金管會分析的原因之外，還有兩大因素，首先，美元放款利率仍處高檔，很多企業戶先前的利率由於採取浮動利率借款，因此高利壓得企業透不過氣，因此趕快拿美元存款去還先前的舊貸；其次，九月殖利率飆高，加上預期聯準會不再升息，使銀行財富管理客戶把不少美元存款拿去投資美債先行「鎖利」。

以前十大外幣存款行來看，有六家單月外幣存款均呈現衰退，其中又以兆豐銀九月驟減六八七億元至一兆一九七六億元，單月減額居首，主要是兆豐銀在美元急升息階段調整資金水位所致。

若以年增成長力道來看，前三大銀行依序為台新、國泰世華、中信，增幅分別為百分之廿五點七八、廿一點六七和十點一六，成長力道均呈現趨緩。

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