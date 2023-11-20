新股蜜月行情有譜? 五檔亮點股必看

富世達上市蜜月行情翻倍漲，再度為新股掛牌點上光明燈。統計至年底前，法人點名上市登板潛力股有五家，包括今（20）日掛牌上市的鴻華先進，以及保瑞（6472）、藥華藥（6446）、樂迦再生、眾福科等四家亦備受期待。

新股掛牌如有富爸爸撐腰，往往掛牌蜜月行情可期。惟台股自8月以降連跌三個月，連帶掛牌新股受影響，尤以聯發科（2454）旗下小金雞達發10月19日掛牌當天以415元作收，不僅遠低於前一天興櫃的555元，還跌破434.84元承銷價，讓新股抽籤、蜜月行情一度轉冷。但台股11月來出現谷底翻行情，累計至17日已大漲1,207點，市場氣勢一振，期間掛牌的奇鋐小金雞富世達搶到絕佳時機，9日以每股200元上市，掛牌來每天漲，17日突破400元大關，收在419.5元歷史新高，參加公開申購（俗稱「抽股票」）投資人短短七個營業日，抽中一張賺一張。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等看法，市場對新上市櫃個股通常較陌生，但若有知名股東當富爸爸，至少有三大優勢，一是營運面有集團資源，三是財務面較易取信於法人，三是知名度可承接富爸爸人脈市場，較易受法人青睞，是富爸爸新股蜜月行情受注目原因。

不過，新股能否有蜜月行情，法人分析取決原因有四，一是知名度，二是股價在掛牌前是否已漲過頭，三是掛牌時的台股多空氛圍，四是承銷商造市能力。

台股近期進入大選、年底作夢等行情齊發階段，市場氣氛轉多，相對有利新股掛牌。篩選有機會今年底前通過證交所、櫃買中心審議甚至掛牌的富爸爸概念股，除有鴻海（2317）、裕隆兩大集團加持的鴻華先進外，還有三顧、國發基金、耀華玻璃、日立聯手投資的樂迦再生，以及佳世達（2352）旗下眾福科，均吸引法人翹首以待。

除生於富爸爸家外，上市後出現ETF「認養」的成分股也將有新買盤加持。藥華藥、保瑞等兩檔櫃轉市生技股，上市後有望躋身大型ETF成分股。統計至17日，藥華藥、保瑞市值各為1,229億、632億元，分列上市櫃第78名、137名，如只計上市市值排名，可望往前到第75、第125名，有望在元大台灣中型100 ETF（0051）下一波調整成分股時入列，考慮其他條件，還可入列其他ETF成分股。

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