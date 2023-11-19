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鷹眼識詐聯盟第二波串聯行動 20家銀行預計明年Q2上路
鷹眼聯盟第二波串聯行動展開。北富銀指出，已於11月13日針對第二波20家聯盟行舉行鷹眼模型導入專案說明會，預計於明年第二季可陸續落地運用。
鷹眼聯盟第一波有12家銀行已經在10月正式上路，其後共20家銀行加入第二波的聯盟，待明年第二季陸續落地之後，幾乎全體國銀都已透過鷹眼聯盟展開識詐的串聯。
聯盟行表示，「鷹眼識詐聯盟」的成立，建立一個交流的平台，銀行間不再是僅有競爭的關係，藉由聯盟的平台建立彼此對模型或偵測態樣的分享，共同以科技力肩負金融機構的社會責任並彰顯價值。
近年來網路及電信詐騙案件不斷增加，為提高打詐效益，北富銀自2018年起即領先同業成立專責單位金融安全部，統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務，其中最具代表性的就是善用科技開發「鷹眼模型」，攜手行政院打詐辦公室、刑事警察局、金管會、北市警察局及33家銀行同業發起「鷹眼識詐聯盟」，透過警銀合作有效防堵詐欺犯罪。
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