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富邦金法說會：人壽帳上現金水位有2700億 有足夠動能再投資股債

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦金今日在第三季法說會上揭露人壽最新的帳上現金水位。(富邦金控/提供)
富邦金今日在第三季法說會上揭露人壽最新的帳上現金水位。(富邦金控/提供)

奉行「現金為王」，富邦人壽在今日富邦金第三季法說會上指出，人壽在第三季進行台股部位調節之後，帳上現金水位現在有2700億，占整個AUM比重也增至6%，將有足夠的動能再進場布局股債。

根據富邦人壽在法說會上所揭露的數據，國內股票的部位在9月底為3849億元，相較去年底的4058億元，已減少209億元；至於國外債券部位，則從去年底的2兆6245億，到9月底增至2兆8403億，增加近2200億元，主要反映美元升值的影響。

富邦金總經理韓蔚廷今日在主持法說會時也指出，即使9月底扣掉增提的特別盈餘公積900億，金控帳上仍有2000億的未分配盈餘可作為股利配發的後盾，因此他也掛保證明年富邦金發放股利：「不會動用到資本公積及法定盈餘公積來配息！」

對於避險成本，富邦人壽在法說會上分析，避險成本和台美利差相關，因此，要等明年聯準會降息之後，隨著台美利差縮小才會下降，此外，今年由於新台幣匯率貶值5%而產生匯兌利得，因此抵消一部分避險成本開銷，全年避險成本可能落在50至100個基點之間。

富邦金在法說會上也指出，未來提升分期繳商品及保障型等高CSM商品為兩大策略，其所揭露的統計也顯示，富邦人壽在調整商品結構之後，投資型商品占比已大幅縮小，從52.2%降至29.8%；傳統醫療的分期繳佔比已由22.7%增至40.1%，健康及傷害險占比亦由5.1%增至8.9%。

其中，受惠於期繳商品銷售的提升，也使富邦人壽的初年度等價保費大幅成長39.2%，遠高於業界平均成長率9.7%，另外新契約價值也大幅成長25.1%。

富邦人壽 法說會

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