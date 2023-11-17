群益證獲幸福企業金獎肯定 優質環境吸引優秀人才

群益金鼎證券甫於證券期貨業高榮譽指標的金彝獎中獲頒人才培育獎，17日再度榮獲1111人力銀行「幸福企業-金獎」殊榮，顯示對於員工投入的心力備受各方肯定，群益歡迎更多優秀人才加入群益大家庭。

群益金鼎證券總經理李文柱認為，「員工為公司的重要資產」，在薪資獎金、升遷制度、教育訓練、員工福利各方面，群益致力於提供更優質的環境，吸引人才也留住人才。

隨著新冠疫情趨緩，人們逐漸恢復正常的生活，為了提供安全健康的工作環境，群益仍定期消毒辦公空間、每年提供疫苗補助1,000元、定期安排健康諮詢、疫苗接種服務及宣達衛教資訊，更於員工健檢額外加入國人常見疾病的檢查項目，協助同仁維持身體健康。

群益9月於台中朝馬運動中心舉辦「群益跳起來！2023幸福企業運動會」，為解封後首次舉辦的大型活動，藉由羽球賽、趣味競賽等項目凝聚同仁向心力，一同為團隊爭取榮譽，也讓分公司同仁及眷屬透過運動釋放壓力，共享美好時光。

群益金融集團也在7月重新啟動因疫情而暫停的員工視障按摩服務，讓同仁舒緩辦公時的筋骨肌肉緊繃。視障按摩不僅服務了員工，同時提供按摩師就業機會，關注弱勢族群，落實社會責任。

在人才培育方面，群益提供多元的學習管道，每年舉辦群益金融大學，規劃為期約三個月的課程，針對集團優秀人才，進行跨部門協調、簡報能力、管理領導能力等訓練，培養團隊合作的精神，培育未來的儲備幹部。

另外，不同部門依業務屬性定期辦理相應職能的教育訓練，提升員工在工作崗位的專業能力。另依不同職位提供完整的職位職能培訓計畫，以符合不同族群及組織的培訓需求。群益也設置數位學習平台、提供專業證照獎勵金、教育訓練補助費，期望員工透過多元的學習方式，達到企業人才培育及個人職涯發展的雙贏效益。

群益提供員工團體保險、員工及眷屬優惠自費團保、旅遊/結婚/生育/住院補助、員工急難救助貸款、天然災害慰問金等福利措施，並於內網架設專區，提供企業特約商店、團購資訊等福利商品，使員工能夠以更優惠的價格購買商品或享受服務。

除關懷員工，群益不忘關懷社會。在ESG方面不僅內部落實各項節能減碳措施，群益連續10年舉辦「群益愛閱讀」活動為偏鄉學童挹注資源，更連續16年舉辦「群起獻愛心、傳遞幸福公益」捐血活動為傷病者延續生命。

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