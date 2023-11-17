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元大金控最新揭露 中國及香港曝險淨值比不到5%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
元大金前三季的大陸曝險跟香港曝險佔金控淨值比重，分別不到5%及3%。圖為上海一景。 圖／ingimage
元大金前三季的大陸曝險跟香港曝險佔金控淨值比重，分別不到5%及3%。圖為上海一景。 圖／ingimage

元大金今年第三季最新的投資人簡報出爐，根據元大金控所揭露的最新資料，前三季的大陸曝險跟香港曝險佔金控淨值比重，分別不到5%及3%，不但如此，在俄羅斯、土耳其、巴西和南非這些國家債信和匯率風險相當高的四個國家持續零曝險，因此可說其海外風險為國內13家上市金控最低。

元大金控前三季獲利為249.89億元，為獲利前五大金控，證券、銀行、人壽三大子公司的獲利分別為110.46億、74.52億、36.15億，其中證券跟銀行的獲利分別較去年同期成長14%跟25%。

而元大投信的資產規模在今年不但已破兆，第三季在0050、0056、00713等多檔高人氣ETF、主動式的優質龍頭基金跟日股基金等明星商品帶動之下，已經達到1兆2253億，元大投信所發行的日股基金現在也是國內規模最大的日股基金。

根據第三季的最新數據，元大金控旗下龍頭券商元大證券市佔率也較去年大躍進，從11.9%再增至12.7%，繼續拉開對第二名的凱基證券11.4%的領先差距，也更加鞏固龍頭券商的地位。

根據元大證券所揭露的最新統計數字，有三大指標也展現了股市動能。統計顯示，今年前三季的每月月均量開戶數14169，已超過2022年的月均量13456；另外，月成交量超過5000萬的中實戶以及大戶，今年9月已有3931戶，也高於去年的3526戶；實動戶數也從136萬戶，增至137萬戶。

元大金控 日股

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