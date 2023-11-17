150億元永續連結指標聯貸案 台灣大完成簽約
台灣大哥大今（17）日宣布，與台灣銀行、兆豐銀行等6家銀行完成5年期150億元永續連結指標聯貸案簽約，這項聯貸案由台灣銀行及兆豐銀行擔任管理銀行，並邀集第一銀行、彰化銀行、合作金庫及土地銀行共同參與。
主辦銀行表示，參貸銀行對台灣大營運、獲利表現給予高度肯定，原預計募集150億元，在銀行同業踴躍參與下，超額參貸33.3%，承諾金額達200億元，最終以150億元結案。資金用途為償還既有金融機構借款及充實營運周轉金，本聯合授信案連結道瓊世界永續指數、碳揭露計畫、廢/舊手機回收量及公司治理評鑑等ESG指標。
台灣大接軌國際永續準則，2022年加入全球再生能源倡議RE100，制定明確減碳目標與路徑；運用ICT核心技術，推出全台電信唯一的綠色機房訂閱服務「Smart IT管家」，透過雲端數位工具，提供企業從碳盤查到碳減量，一站式ESG解決方案，賦能企業綠色轉型；2008年開始展開廢手機回收，推動循環經濟，連續6年入選DJSI最高榮譽「世界指數」，位列全球電信業前3名，連續9年入選證交所公司治理評鑑前5%，4度獲CDP氣候變遷綜合評比最高等級A，榮獲多項國際永續評比肯定。
台灣大哥大總經理林之晨表示，氣候變遷對於人類社會的影響與日俱增，台灣大落實永續發展，透過合併台灣之星，減少基礎設施重複布建，並擴大綠電及低碳設備投資布局。在開源節流雙管齊下，致力節能減碳之外，台灣大亦結合科技力，投入社會參與，去年起主動積極投入反詐行動，自主開發「反詐戰警」、「安心Call」，並配合政府推動國際來電（+886 9）語音警示、111政府專屬短碼簡訊平台等服務，響應政府政策，從源頭阻斷詐騙，努力推進更韌性而永續的未來。
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