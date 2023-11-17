日圓再貶！今兌新台幣匯價0.2149 創30年來新低水準

日圓持續貶值加上新台幣升值，使得日圓相較於新台幣匯率貶值幅度更大，今日台灣銀行的日圓現鈔出售匯價已來到1日圓兌0.2149新台幣，創下近30多年以來的新低價位。

這也使近期內想赴日本旅遊的國人再度心動想進場買匯。不過，對此銀行業者建議，最近如果要到日本旅遊消費的話，最好以使用信用卡，尤其是雙幣信用卡為主現金為輔，倘若新台幣繼續因為熱錢的流入而對美元持續升值的話，相較於日圓的升幅會更大。而且信用卡是用即期匯率來計算匯兌，還有海外刷卡的現金回饋，雙幣信用卡更免手續費，一舉多得。

日圓兌美元匯率今天來到150.61兌1美元價位，雖然沒有超過前一天的151.37，但由於熱錢推動新台幣升值，使日圓兌新台幣的匯率繼續創下新低紀錄，為1993年2月9日以來，逾30年半的新低水準。

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