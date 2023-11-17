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元大銀行數位化減碳有成 截至九月底已減碳排4068公噸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

元大銀行發布最新的減碳成果指出，今年數位綠化營運成長率相比去年同期大幅提高52%，截至今年9月底，透過數位化服務共節省1.9億張A4紙張，堆疊高度等同約528座台北101大樓，共減少約4,068噸碳排放，相當為地球保護40萬棵樹。

元大銀行表示，近年透過數位化線上金融服務，有效節約運輸過程產生的碳排放。此外，元大銀行以科學基礎減碳目標（SBT）的方法學設定目標，透過導入內部碳價機制（ICP）及ISO 50001能源管理系統，將碳價納入各項節能改善行動方案，使減碳效益價值化，更全面計算營運排碳成本以妥善減碳成效，進而辨識相關風險與機會，積極降低自身營運的碳排放量，並建構氣候風險量化模型，將極端氣候納入各項業務風險考量。

元大金控集團永續發展策略藍圖的架構下，持續揭露氣候相關風險，提供更多元的綠色金融商品及服務，使元大也獲得2023年TCSA台灣企業永續獎之「氣候領袖獎」及「創意溝通領袖獎」等2大獎項。

元大銀行依多元產業屬性推出多樣化的永續金融產品及服務，遵循元大金控集團「永續金融準則」作為發展金融產品及服務的最高架構與指引，將ESG因子納入投融資審核流程，推出永續連結貸款，以優惠授信條件支持促進永續發展的企業，藉由資金影響力帶動整體產業朝低碳轉型邁進。

在打造「綠色行動銀行」成果上，元大行動銀行App不僅通過英國標準協會ISO14067產品碳足跡盤查及PAS2060碳中和雙驗證，成為全國首創數位金融零碳App，更進一步運用創新思維，設計「鑽金碳吉」個人碳帳戶，將抽象的減碳克數轉換為實際的減碳效益，計算客戶使用轉帳換匯、基金理財、生活繳費、線上申請以及電子帳單等五大線上金融服務所節省的紙張數量，讓使用者更深刻體認減碳的重要性，2023年更首創舉辦「減碳夏令營」活動，成功鼓勵客戶積極參與碳點數兌換。

元大金控 減碳

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