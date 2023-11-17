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11月來長天期投等債 ETF 績效反攻 32檔累積報酬逾5%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

隨美債殖利率自高點回落、美國通膨數據降溫有感、聯準會連續兩次暫停升息等因素激勵下，債市再獲資金青睞，債券ETF買氣旺盛，推升績效展現反攻態勢，整體來看表現漲多跌少，統計11月以來85檔債券ETF中，32檔累積報酬超過5%，尤以長天期投等債ETF表現最亮眼，

以整體績效前十強來看，全為長天期投資級產業債與公司債ETF，累積漲幅幾乎都在6%以上，包括群益投資級電信債、國泰A級科技債、新光A-BBB電信債、群益投資級科技債、中信投資級公司債等。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，從過去20年的兩次升息周期來觀察，一旦聯準會停止升息，十年期美債殖利率便有觸頂的可能，也是進場布局投資級債的好時機，且在當前市場不確定性猶存下，債信品質佳、收益水準又具吸引力的長天期BBB投資級公司債更有望吸引資金配置。

曾盈甄認為，其中重視ESG經營的企業在全球永續發展共識下，更容易吸引資金目光，建議投資人不妨透過結合ESG與長天期BBB投資級公司債券優勢的債券ETF，一次滿足收益、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄指出，從產業性質來看，電信業具有抗景氣循環、現金流穩定特性，產業營運穩定性高，特別是在各大國的電信龍頭業者持續投入5G網路與相關基礎設施布建，有助提升5G用戶滲透率，未來相關電信營運商營收仍有成長空間。

就電信債而言，其波動度相較其他類資產屬相對穩健，但在殖利率上又具有優勢，可納為穩定存債收息的選擇之一，建議投資人不妨透過投資級電信債ETF來建立部位，一次掌握產業題材與穩健收益之優勢，息收、潛在資本利得兼顧。

統計11月以來債券ETF績效前十名依序是群益投資級電信債、新光A-BBB電信債、國泰A級科技債、中信投資級公司債、群益A級公司債、第一金金融債、元大AAA至A公司債、凱基金融債20+、中信全球電信債、群益投資級科技債。

債券ETF ETF

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