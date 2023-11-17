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元大銀行獲 TCSA 台灣企業永續獎二獎項 攜手客戶實踐減碳目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行榮獲2023年TCSA台灣企業永續獎「氣候領袖獎」及「創意溝通領袖獎」。（元大銀行／提供）
元大銀行榮獲2023年TCSA台灣企業永續獎「氣候領袖獎」及「創意溝通領袖獎」。（元大銀行／提供）

元大銀行發展綠色金融服務不遺餘力，將環境、社會及公司治理(ESG)理念融入企業文化與營運策略，在元大金控集團永續發展策略藍圖的架構下，持續揭露氣候相關風險，提供更多元的綠色金融商品及服務，並榮獲2023年TCSA台灣企業永續獎的氣候領袖獎及創意溝通領袖獎等兩大獎項，元大銀行將持續發揮金融業正面影響力，偕同客戶與供應商一起邁向2050淨零願景。

極端氣候為人類生活帶來日趨嚴峻的挑戰與衝擊，如何增加氣候韌性成為當前企業經營的重要課題。元大銀行以科學基礎減碳目標(SBT)的方法學設定目標，透過導入內部碳價機制(ICP)及ISO 50001能源管理系統，將碳價納入各項節能改善行動方案，使減碳效益價值化，更全面計算營運排碳成本以妥善減碳成效，進而辨識相關風險與機會，積極降低自身營運的碳排放量，並建構氣候風險量化模型，將極端氣候納入各項業務風險考量。

元大銀行依多元產業屬性推出多樣化的永續金融產品及服務，遵循元大金控集團「永續金融準則」作為發展金融產品及服務的最高架構與指引，將ESG因子納入投融資審核流程，推出永續連結貸款，以優惠授信條件支持促進永續發展的企業，藉由資金影響力帶動整體產業朝低碳轉型邁進。

為強化金融永續發展經營韌性，元大銀行不斷精進數位產品與服務，全力打造綠色行動銀行，元大行動銀行APP不僅通過英國標準協會(BSI)ISO14067產品碳足跡盤查及PAS2060碳中和雙驗證，成為全國首創數位金融零碳APP，更進一步運用創新思維，設計「鑽金碳吉」個人碳帳戶，將抽象的減碳克數轉換為實際的減碳效益，計算客戶使用轉帳換匯、基金理財、生活繳費、線上申請以及電子帳單等五大線上金融服務所節省的紙張數量，讓使用者更深刻體認減碳的重要性，2023年更首創舉辦「減碳夏令營」活動，成功鼓勵客戶積極參與碳點數兌換。

元大銀行近年透過數位化線上金融服務，有效節約運輸過程產生的碳排放。今(2023)年數位綠化營運成長率相比去年同期大幅提高52%，截至今年9月底，透過數位化服務共節省1.9億張A4紙張，堆疊高度等同約528座台北101大樓，共減少約4,068噸碳排放，相當為地球保護40萬棵樹。

元大金控 減碳

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