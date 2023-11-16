金融三業9月對陸曝險1.1兆、年減逾2300億 保險砍最大

大陸經濟欲振乏力，金融業持續降低對陸曝險。據金管會截至9月底統計，金融三業對陸曝險共1兆1,105.3億元，年減2,367.2億元或17.6%，其中保險業年減近四成「砍最大」，銀行業則最快年底恐跌破兆元大關，金融三業對陸全面縮手。

據統計，9月底銀行業對陸曝險只剩1兆86億元、即將跌破兆元大關，年減1,783億元或15%，其中以授信年減1,149億元最多，投資年減633億元，對陸曝險占淨值比更降到23.8%，下探該統計來的史上新低點，顯示大陸經濟風險一路升溫時，銀行業先採抽銀根，緊縮授信。

銀行局副局長林志吉說，國銀大陸曝險持續減少，是因大陸經濟成長率放緩、中美貿易衝突、大陸地區債務及房地產風險增加等四大利空，使國銀對大陸授信及投資案件持保守態度。

若以個別銀行來看，9月底35家本國銀行中，僅有9家對陸曝險增加，又以中信銀曝險額較上季增加最多，曝險占淨值比也攀升到60%居冠，另餘26家對陸曝險則較上季持續下滑，顯示逾七成銀行對陸市場仍偏審慎。

9月底保險業對陸曝險也降到890億元、年減584億元或39.6%，是三業中年減幅最大，過去一年「砍最兇」，其中產險業對陸曝險，更從今年起就「掛蛋」，僅剩壽險業。

保險局副局長林志憲說，9月底壽險業對陸曝險年減近四成，是因減少投資部位，或是投資股債有跌價損失，另產險業從去年同期還有6億元曝險，今年初就直接掛蛋，則是因防疫險資金需求、將資金撤回。

金融三業中，近一年唯一對陸曝險仍持穩的僅有證券期貨投信業。據統計，9月底證券期貨投信業對陸曝險129.54億元，與去年同期持平。

值得一提的是，7月底券商對陸曝險是131.23億元，9月底又降到100.14億元，顯示券商過去兩個月開始減降對陸投資部位；至於期貨、投信業近一年對陸曝險沒有變動。

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