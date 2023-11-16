金融三業大陸9月底止曝險1.1兆 銀行淨值比降至23.8%的十年新低
根據金管會今日公布的最新統計，銀行赴大陸設點，自從109年9月後，已絕響三年多，若以金融三業的總曝險數據來看，銀行業曝險1.01兆，合計壽險業890億的投資、證券業，截至9月底止，大約近1.1兆，其中，銀行業合計放款、投資、拆存等部位1.01兆，佔總體淨值23.8%，比起6月的23.9%續降，並再創102年以來有該統計、10年來的新低紀錄。
證期局資料顯示，到9月底為止，證券三業對大陸的業務曝險，分別包括了券商100.14億，期貨2.51 億、投信投顧業者26.89億，合計 129.54億。
9月底的曝險1.01兆等值新台幣，分別包括授信7037億元，投資2372億，拆存677億元，目前只有1家超過5成，為中信銀，其他國銀則已全面低於5成，對此銀行局副局長林志吉分析，國銀對大陸地區曝險減少主因包括了經濟成長率是放緩、美中貿易衝突等影響，因此審慎以對、減少曝險。
至於保險的大陸曝險，保險局副局長林志憲說明，保險業投資有價證券在112年9月30日，壽險業為890億等值台幣，產險0投資。去年同期，產險為6億，壽險1468億元，合計1474億，壽險業減幅高達4成；對此林志憲也指出，主要為減持部位有關，並非只有價損。
▪ 從「電燈開關」一秒判斷屋齡 他曝時代差異眾人驚：長知識
▪ 南投買好房／貸款越早還完越好？ 專家：小心成為銀行的肥羊
▪ 4點傳女人哭泣聲、「人影」飄進空屋 房仲嚇傻：從此不再踏入
▪ 歧視？房東指定租客需「知名企業員工」 網曝1事實：怕遇未爆彈
▪ 囤房稅是大騙局？李同榮：各黨都在打假球
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言