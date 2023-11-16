金融三業大陸9月底止曝險1.1兆 銀行淨值比降至23.8%的十年新低

根據金管會今日公布的最新統計，銀行赴大陸設點，自從109年9月後，已絕響三年多，若以金融三業的總曝險數據來看，銀行業曝險1.01兆，合計壽險業890億的投資、證券業，截至9月底止，大約近1.1兆，其中，銀行業合計放款、投資、拆存等部位1.01兆，佔總體淨值23.8%，比起6月的23.9%續降，並再創102年以來有該統計、10年來的新低紀錄。

證期局資料顯示，到9月底為止，證券三業對大陸的業務曝險，分別包括了券商100.14億，期貨2.51 億、投信投顧業者26.89億，合計 129.54億。

9月底的曝險1.01兆等值新台幣，分別包括授信7037億元，投資2372億，拆存677億元，目前只有1家超過5成，為中信銀，其他國銀則已全面低於5成，對此銀行局副局長林志吉分析，國銀對大陸地區曝險減少主因包括了經濟成長率是放緩、美中貿易衝突等影響，因此審慎以對、減少曝險。

至於保險的大陸曝險，保險局副局長林志憲說明，保險業投資有價證券在112年9月30日，壽險業為890億等值台幣，產險0投資。去年同期，產險為6億，壽險1468億元，合計1474億，壽險業減幅高達4成；對此林志憲也指出，主要為減持部位有關，並非只有價損。

商品推薦