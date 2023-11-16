壽險公會：今年前十月投資型保單新契約保費 年減25%

張太太有一天接到一通電話說她涉及刑事案件，要她把一支新的手機號碼、電子信箱、帳號、密碼等，先抄在紙條上，然後到銀行辦理變更手機號碼，並申請網路銀行；隔天又要她把一個新的帳號抄在紙上，再帶到銀行辦理設定約定帳戶。

2023-11-16 17:53