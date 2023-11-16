快訊

黃國昌今遞出退黨申請！時代力量證實 明將開記者會說明

性侵男童還懷孕產子…國小女老師可請求扶養費？律師這樣說

亞冠賽／台日大戰打序出爐！劉基鴻vs.牧秀悟四棒較勁

壽險公會：今年前十月投資型保單新契約保費 年減25%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險公會今（16）日公布最新業績統計，今年前十月，壽險業新契約保費收入（FYP）為5,693億元，年減15.3%，其中，投資型保單FYP為2,309億元，較去年同期大幅衰退25%，傳統型FYP為3,384億元，年減7.1%。

壽險公會指出，傳統型保險商品部分，因公司宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對於美國升息後宣告利率調漲期待仍有差距，使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致整體傳統型保險商品新契約保費減少。

投資型保險商品則是因投資型保單新制於今年7月1日起上路，投資型保單投資標的、撥回機制、加值回饋等規定，影響投資型保單銷售，整體投資型保險商品新契約保費收入較去年同期大減。

壽險公會數據顯示，今年前十月，壽險業保費收入（加計負債），合計為1兆7,932億元，較去年同期減少7.1%；其中新契約保費為5,693億元，較去年同期減少15.3%，續年度保費1兆2,238億元，較去年同期小幅減少2.6%。

壽險公會指出，依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

就新契約保費收入加計負債而言，今年前十月，傷害險115億元，占2%，較去年度增加21.9%；健康險330億元占5.8%，年增11.9%；不過，壽險3,646億元占新契約保費的64%，年減7.5%；年金險1,601億元占28.1%，年減幅度高達33.1%。

根據壽險公會統計，以各個通路業績來看，新契約保費收入5,693億元中，壽險公司本身行銷體系2,765億元占48.57%；銀行經代保代通路2,078億元占36.51%；傳統保險經紀人、保險代理人849億元占14.92%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為0.32：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險業 保險 保費 保單 壽險公司

延伸閱讀

少子化衝擊！健保下修平均眷口數至0.56人 明年收入少21億

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

加強型水稻保費 花蓮富里公所擬補助10%

賴清德盼陸生納健保 薛瑞元：不排除明年新學年上路

相關新聞

遭爆料「公器私用 壓榨司機」合庫投信董座林柏裕 請辭獲准

台北市議員張斯綱今（16）日上午召開合庫投信董事長「公器私用 壓榨司機」記者會，合庫金控（5880）今天二度發布聲明指出...

北市議員張斯綱指合庫投信董座公器私用 合庫金：將專案調查

台北市議員張斯綱今日上午針對合庫投信董事長林柏裕，召開「公器私用 壓榨司機」記者會，合庫金控對此發出公開聲明表示，對記者...

美元指數走弱 新台幣再升8.9分 午盤暫收32.019元

美國10月通膨數據下降，今（16）日美元指數稍稍反彈，來到104.5附近，不過相較過去2個月徘徊在105仍處在相對低點，...

搶攻南韓觀光客商機！南韓新韓卡3千萬用戶 今起可在台使用LINE Pay

今年以來南韓旅客來台人數持續成長，LINE Pay助台灣在地商店搶攻國際觀光客商機，與南韓第一大發卡公司新韓卡簽訂「跨境...

遭詐騙開通網銀 張太太存款被轉走600萬元 銀行沒做好防詐判賠數萬元

張太太有一天接到一通電話說她涉及刑事案件，要她把一支新的手機號碼、電子信箱、帳號、密碼等，先抄在紙條上，然後到銀行辦理變更手機號碼，並申請網路銀行；隔天又要她把一個新的帳號抄在紙上，再帶到銀行辦理設定約定帳戶。

2024壽險業大挑戰 3／保險大魔王上路 好康儲蓄險保單買不到了？

近來保險業積極因應接軌2026年國際新會計準則，未來勢必會有資本要求提高，資產配置調整，最近就有很多人擔憂，台灣人長期青睞的新台幣儲蓄保單等產品，恐怕會消失，真的是這樣嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。