壽險公會：今年前十月投資型保單新契約保費 年減25%
壽險公會今（16）日公布最新業績統計，今年前十月，壽險業新契約保費收入（FYP）為5,693億元，年減15.3%，其中，投資型保單FYP為2,309億元，較去年同期大幅衰退25%，傳統型FYP為3,384億元，年減7.1%。
壽險公會指出，傳統型保險商品部分，因公司宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對於美國升息後宣告利率調漲期待仍有差距，使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致整體傳統型保險商品新契約保費減少。
投資型保險商品則是因投資型保單新制於今年7月1日起上路，投資型保單投資標的、撥回機制、加值回饋等規定，影響投資型保單銷售，整體投資型保險商品新契約保費收入較去年同期大減。
壽險公會數據顯示，今年前十月，壽險業保費收入（加計負債），合計為1兆7,932億元，較去年同期減少7.1%；其中新契約保費為5,693億元，較去年同期減少15.3%，續年度保費1兆2,238億元，較去年同期小幅減少2.6%。
壽險公會指出，依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。
就新契約保費收入加計負債而言，今年前十月，傷害險115億元，占2%，較去年度增加21.9%；健康險330億元占5.8%，年增11.9%；不過，壽險3,646億元占新契約保費的64%，年減7.5%；年金險1,601億元占28.1%，年減幅度高達33.1%。
根據壽險公會統計，以各個通路業績來看，新契約保費收入5,693億元中，壽險公司本身行銷體系2,765億元占48.57%；銀行經代保代通路2,078億元占36.51%；傳統保險經紀人、保險代理人849億元占14.92%。
若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為0.32：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。
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