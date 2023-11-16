壽險業「未實現損失5.6兆」史上最慘？壽險公會聲明回應

針對近日媒體提及「壽險業未實現損失5.6兆，史上最慘」及「10月淨值恐再跌千億元」等報導，壽險公會今（16）日發布聲明稿強調，今年以來壽險業淨值已回升3,791億元；壽險公會表示，金融市場波動恆存，不宜以短期視角檢視壽險業者長期經營本質。

壽險公會指出，今年第3季，由於Fed貨幣政策higher for longer之預期發酵，帶動美債利率上揚並引發金融市場振盪，導致第3季壽險業整體金融資產未實現損失(含AC)擴大至5.6兆，但實際影響財報之OCI及覆蓋法金融資產未實現損失為5,750億。儘管近期金融資產評價因短期市場因素受到衝擊，但截至3季止，壽險業整體淨值(合併財報)為1兆9,798億，仍較2022年底回升3,791億，呈現改善情形，1~9月壽險業稅前損益為1,747億，亦保持穩健獲利。

壽險公會指出，壽險業AC債券是基於資產負債管理而持有，短期評價變化不影響業者運營，若資產與負債同步採公允價值衡量更能合理體現利率波動的影響。

第一，壽險業持有大量債券係基於長期配置而持有；壽險業資金運用首重視資產負債管理，為匹配負債長期之特性，資產配置以長天期債券為主，其評價對利率敏感度甚高，同時基於長期持有收息之經營管理模式，並考量現行財報負債並未採公允價值衡量，故目前業者將債券部位多帳列於AC，以攤銷後成本為帳面價值。儘管近期因美債利率走高而導致未實現損失擴大；惟短期市價變動不影響壽險業持有資產目的，亦未損及業者淨值及公司運營；再者，利率上揚，壽險業更有利於提高資金投配之收益率，提升長期穩定收益。

第二，若資產與負債同步依公允價值衡量更能合理體現利率變動之影響；雖然近期壽險業債券部位因反映利率上揚而惡化，若未來接軌IFRS17後資產及負債倘全數皆依公允價值衡量下，利率上升對資產面評價之衝擊可望由保險負債之影響所抵銷，利率波動對壽險業的影響將能更合理反映。

壽險公會表示，近期金融行情顯著修復；當前國內外經濟及金融局勢變化快速，波動風險為常態，如9~10月全球股債市陷入新一波調整，然截至11/15止，美債利率已回跌至到9月底水準，而美台股市不僅收復跌幅，指數點位甚至已高於Q2底，壽險業淨值進一步惡化風險降低。

不宜單憑短線金融波動解讀壽險業財務體質；壽險業為長期性事業，經營本質是持續完善資產負債管理，特別是壽險業持有大量金融資產，財報本身即易受金融行情影響，過度放大或聚焦短線金融波動對金融資產評價或淨值之影響，進而評判壽險業者體質，恐產生誤導或不必要恐慌。

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