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非法投顧猖獗 金管會：2年來受理1437件檢舉 移送285件

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新的非法投顧受理檢舉及移送的最新統計。本報資料照片
金管會公布最新的非法投顧受理檢舉及移送的最新統計。本報資料照片

證期局副局長黃厚銘今天表示，截至10月底，和非法投顧相關檢舉共有703件，若較去年10月底，去年同期是734件，數據顯示雖稍有降低，但仍很多；證期局也表示，對非法經營的投顧業，今年10月底，有96件已移送，去年同期移送189件。對於今年反而移送較少，證期局回應，會看事證的明確性，倘若事證並不明確，會提供刑事局作為情資。

黃厚銘說，民眾經常誤信非法投顧業者的廣告，以為是金管會發放特許執照的投顧公司，這是現在常見的新手法，民眾未去區別一般投顧及證券投顧事業的差別，經濟部在公司登記資料上，也有給予特別的類別，而非法投顧業者就用魚目混珠方式，找民眾去買飆股，這些都會有刑事責任。

金管會也特別提醒民眾，若透過經濟部查詢公司登記資料，應注意合法證券投資顧問公司登記營業項目應為「H304011 證券投資顧問業」，而非一般投資顧問業。這類非法業者依法將處5年下有期徒刑，併科100萬以上5千萬以下罰金。

金管會再次提醒，近期外界反映有不肖業者冒用合法金融機構、財經專家學者、社會知名人士或使用投資公司名義，誘騙投資人加入投資群組，金管會再次提醒民眾投資前應小心查證往來業者是否為合法金融機構，並審慎研判投資群組或社群媒體有關股市或投資內容的合法性。

金管會並已提供合法金融業者查證管道，包括於金管會證券期貨局網頁建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，可查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊；另投保中心、期貨公會、投信投顧公會及證券商公會於110年12月15日共同設立反詐騙諮詢專線（2737-3434），同時相關公會於112年8月31日建置「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區(https://3434.twsa.org.tw/)」，揭示可疑業者或商品相關資訊，供民眾查詢。

金管會亦提醒未經核准從事投顧業務者於經營社群媒體時，不應有使民眾誤解所發布之內容涉有經營證券投資顧問業務之行為；金管會已督導證交所及櫃買中心強化對證券市場交易之監視查核，如發現任何人涉有證券不法交易情事，即依相關規定辦理，以維護投資大眾權益。

金管會

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