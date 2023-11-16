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聯卡中心擴大特約商店數位服務APP應用範圍 使用度倍增

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

聯合信用卡中心開發「聯卡e客服」APP、客服網頁自助服務、及文字客服機器人等多項數位服務，幫助特約商店使用者可隨時隨地取得聯卡中心的公開資訊、各項作業服務申辦及諮詢，不但能讓使用者獲得更快速、便捷的服務體驗，也有效提升作業申請的處理時效。今年前九月相關數位服務使用量倍增，聯卡中心也再擴增自助數位服務範圍。

隨著科技發展，行動載具使用高度普及，除傳統電話進線受理客戶諮詢外，數位服務使用率愈來愈高，方便性也更佳。聯卡中心統計今年至9月底止，自助數位客服管道服務受理量，較2022年度呈現倍數成長，透由數位服務管道提供更快速、便利的作業服務。

近期更擴增自助數位服務範圍，於「聯卡e客服」APP及網頁自助服務區頁面，新增特約商店「繳費查詢」及「往來資料變更進度查詢」功能，特約商店可線上即時查詢「商服費」、「MPOS使用費」繳費資訊及申辦各項合作往來資料變更的作業處理進度，提升作業便利性，也節省了特約商店寶貴的時間。

另針對信用卡業務參加機構的作業申請也陸續導入數位化流程，原由業務參加機構填寫紙本表單、郵寄等作業申辦流程，現改採用線上方式申請辦理，節省人、物力及時間成本，進而達到節能減碳並提升工作效率。

聯卡中心持續提升對特約商店及信用卡業務參加機構的數位化服務，從使用者的角度出發，通過優化處理流程與數位化的作業設計，提升聯卡中心、特約商店及參加機構三者間的便利性及作業效率，共同推動與踐行永續發展的社會責任。

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