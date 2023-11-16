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遭控公器私用、壓榨司機 合庫投信董事長林柏裕今提辭呈

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國民黨台北市立委參選人張斯綱今日舉行記者會揭露，合庫投信董事長林柏裕公器私用，壓榨司機。記者屈彥辰／攝影
國民黨台北市立委參選人張斯綱今日舉行記者會揭露，合庫投信董事長林柏裕公器私用，壓榨司機。記者屈彥辰／攝影

合庫投信接連爆出爭議。合庫金控（5880）今（16）日發出聲明，子公司合庫投信董事長林柏裕因個人職涯規劃因素，已於今日提出辭呈。

國民黨台北市立委參選人張斯綱今（16）日指出，接獲爆料林柏裕公器私用，壓榨司機等。11月9日國民黨立委王鴻薇稱林柏裕接受基金顧問公司招待至日本旅遊，不過，合庫投信當日發出四點聲明，並強調一切合規合法；且金管會也證實收到檢舉，經合庫金調查並無發現重大異常。

合庫投信前十月累計稅後淨利為0.15億元，累計每股稅後淨利為0.51元。截至10月底，合庫投信公募基金規模為427億元，基金檔數20檔，位居投信中段班。

在人事部分，合庫投信總經理一職於9月28日起由朱月美兼任，原職為合庫投信財務長；如今董事長林柏裕也請辭獲准。

林柏裕於2017年接任合庫投信董事長一職，任內實現轉虧為盈，深耕ESG、國際接軌，並積極評估跨足共同基金以外機會，亦將觸角深化與跨足全權委託、政府基金代操、私募股權或其他另類投資領域發展。

合庫金 國民黨

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