外商壽險第一家！保誠人壽正式開辦遠距投保業務

金管會於2021年疫情期間，開放保險業辦理遠距投保業務，截至2023年上半年，已有9家保險公司開辦遠距投保業務、3家試辦中、1家審核中，其中，保誠人壽遠距投保業務日前獲得金管會核准正式開辦，成為第一間提供遠距投保外商壽險公司。

保誠人壽指出，根據使用者回饋，最喜愛保誠人壽遠距投保的好方便、好安全、好安心的「三好」服務功能。 第一個「好方便」的功能，是不需下載APP即可使用，消費者只需透過自己持有的行動門號，便可以個人慣用的跨行動裝置，如電腦、平板或手機，直接以網頁模式操作，省去下載APP的步驟，方便之餘亦不會占用到裝置的儲存空間；第二個「好安全」的功能則是「刷臉即可投保」，以生物識別智能技術快速完成客戶的臉部辨識，達成遠端身分驗證，節省輸入資料的時間，大大提升使用者體驗；第三個「好安心」的服務功能是重點過程全程錄影，以確實保護客戶權益，讓消費者在銷售過程中更有保障。

有使用遠距投保的保戶A女士表示，近期呼吸道感染相關病毒大爆發，如要帶著家裡年幼的小孩出門與保險顧問討論保單和簽署相關文件，在公眾場合也有感染流行性病毒的風險。透過保誠人壽的遠距投保服務，父母可以拿著未成年孩子印有照片的健保卡，和未成年子女一起從家裡透過視訊直接完成投保即可，不但投保過程方便安全，在保護家人身體健康方面也讓人好安心。

另外一位在南部的保戶B先生也透過遠距投保為在北部上班的兒子完成投保，在要保人和被保險人為不同人的情境下，服務人員能夠分別依照要保人和被保險人便利的時間，透過視訊方式個別完成相關流程進行投保，免去為了購買保單讓孩子南北奔波，確實有效降低時間與金錢的成本。

保誠人壽指出，隨著數位科技不斷進步，消費者已逐漸養成以行動裝置處理許多個人事務的習慣，保誠人壽順應消費者習性，持續提供親晤親簽的實體投保模式、網路投保、行動投保，以及全新的遠距投保服務，讓消費者能夠依據自己的情況和需求選擇最適合自己的服務方式。

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