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選前快刀斬亂麻 合庫投信董座惹議火速請辭
台北市議員張斯綱今日上午召開記者會，點名合庫金控旗下的合庫投信董事長林柏裕「公器私用、壓榨司機」，合庫金控火速宣布，林柏裕因個人職涯規劃因素，已於今日提出辭呈。
合庫金控稍早才發出公開聲明指出，對張斯綱記者會全部內容，將進行嚴謹詳細的專案調查，對所有疑點查明是否屬實，若有任何違法違規情事，將依法律規章追究相關責任。聲明3小時之後，隨即宣布林伯裕請辭，外界解讀可謂快刀斬亂麻，用意在選前快速處理相關人事案。
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