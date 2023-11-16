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選前快刀斬亂麻 合庫投信董座惹議火速請辭

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
合庫外觀。本報資料照片
合庫外觀。本報資料照片

台北市議員張斯綱今日上午召開記者會，點名合庫金控旗下的合庫投信董事長林柏裕「公器私用、壓榨司機」，合庫金控火速宣布，林柏裕因個人職涯規劃因素，已於今日提出辭呈。

合庫金控稍早才發出公開聲明指出，對張斯綱記者會全部內容，將進行嚴謹詳細的專案調查，對所有疑點查明是否屬實，若有任何違法違規情事，將依法律規章追究相關責任。聲明3小時之後，隨即宣布林伯裕請辭，外界解讀可謂快刀斬亂麻，用意在選前快速處理相關人事案。

合庫金 職涯

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