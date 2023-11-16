快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

暫停升息機率高、債市迎轉機 法人建議伺機卡位債券ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯準會在11月的會議上再度暫停升息，符合市場預期，群益投信表示，隨著升息循環進入尾聲，現階段來看，以暫停升息機率高，緩解市場對利率持續走高的疑慮，債市將迎來轉機，建議投資人把握時機，趁勢透過長天期投等債ETF來掌握行情，其中尤以長天期的ESG BBB級投等債ETF在收益水準上更具優勢。

聯準會維持停看聽態勢，主席鮑爾指出當前通膨水平依然過高，政策仍有一段路要走，雖然暗示緊縮政策在短期內無意轉向，但歷經連續兩次暫停升息後，市場偏樂觀解讀後續政策方向，也預期貨幣政策可能進入較長時間的暫停。

群益投信表示，隨著升息循環來到尾聲，後續即使聯準會再升息，幅度也有限，現階段來看，也以暫停升息機率高，緩解市場對於利率持續走高的疑慮，債市亦將迎來轉機。

觀察自2000年來三次的聯準會暫停升息經驗，期間債市展現反彈行情，且長天期投等債不僅都有雙位數的反彈幅度，各期間表現也幾乎都勝過股市，三次經驗的平均報酬率來看長天期投等債為12.5%，S&P500指數、泛歐600指數及MSCI世界指數則分別為10.1%、6.2%與8.9%。

群益投信建議投資人不妨把握時機，趁勢透過長天期投等債ETF來掌握行情，其中長天期的ESG BBB級投等債ETF在收益水準上又更具優勢，且納入ESG選債機制也更符合當今全球永續投資潮流與資金布局方向，有助掌握暫停升息下債市反彈行情，同時也能兼顧收益與趨勢主題投資。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，投資級債因信用評級高，其中一大特色就是違約率極低，根據S&P Global Ratings的數據顯示，自1981年以來，投資等級債的平均違約率只有0.08%，資產品質無虞，且現階段在息收上也同樣具有吸引力，可望持續吸引訴求穩健收益布局的資金配置。

曾盈甄認為，隨著升息循環靠向尾聲，有望迎來利率拐點下，又以天期較長的債券資本利得空間值得期待，長天期ESG BBB級債因在收益水準、天期及資產品質上都具備優勢，現階段納入投資組合有助兼顧收益與暫停升息下之反彈行情。

升息 ETF

延伸閱讀

台積、辛耘 鎖定長天期

長天期ESG BBB級 有戲

長天期ESG商品 當紅

台積、譜瑞 押中長天期

相關新聞

遭爆料「公器私用 壓榨司機」合庫投信董座林柏裕 請辭獲准

台北市議員張斯綱今（16）日上午召開合庫投信董事長「公器私用 壓榨司機」記者會，合庫金控（5880）今天二度發布聲明指出...

北市議員張斯綱指合庫投信董座公器私用 合庫金：將專案調查

台北市議員張斯綱今日上午針對合庫投信董事長林柏裕，召開「公器私用 壓榨司機」記者會，合庫金控對此發出公開聲明表示，對記者...

美元指數走弱 新台幣再升8.9分 午盤暫收32.019元

美國10月通膨數據下降，今（16）日美元指數稍稍反彈，來到104.5附近，不過相較過去2個月徘徊在105仍處在相對低點，...

新光金 ESG 全方位升級 囊括台灣企業永續獎等14項大獎

由台灣永續能源研究基金會所主辦的2023年台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）於15日舉行頒獎典禮，新...

遠銀打造品味分行 中壢分行座落豪宅區裡面還有樂活沙龍

遠東商銀（2845）近年積極改裝分行，將財富管理「十樂」品牌價值融入設計，日前遠東商銀中壢分行喬遷新址盛大開幕，分行由外...

選前快刀斬亂麻 合庫投信董座惹議火速請辭

台北市議員張斯綱今日上午召開記者會，點名合庫金控旗下的合庫投信董事長林柏裕「公器私用、壓榨司機」，合庫金控火速宣布，林柏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。