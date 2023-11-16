暫停升息機率高、債市迎轉機 法人建議伺機卡位債券ETF

聯準會在11月的會議上再度暫停升息，符合市場預期，群益投信表示，隨著升息循環進入尾聲，現階段來看，以暫停升息機率高，緩解市場對利率持續走高的疑慮，債市將迎來轉機，建議投資人把握時機，趁勢透過長天期投等債ETF來掌握行情，其中尤以長天期的ESG BBB級投等債ETF在收益水準上更具優勢。

聯準會維持停看聽態勢，主席鮑爾指出當前通膨水平依然過高，政策仍有一段路要走，雖然暗示緊縮政策在短期內無意轉向，但歷經連續兩次暫停升息後，市場偏樂觀解讀後續政策方向，也預期貨幣政策可能進入較長時間的暫停。

群益投信表示，隨著升息循環來到尾聲，後續即使聯準會再升息，幅度也有限，現階段來看，也以暫停升息機率高，緩解市場對於利率持續走高的疑慮，債市亦將迎來轉機。

觀察自2000年來三次的聯準會暫停升息經驗，期間債市展現反彈行情，且長天期投等債不僅都有雙位數的反彈幅度，各期間表現也幾乎都勝過股市，三次經驗的平均報酬率來看長天期投等債為12.5%，S&P500指數、泛歐600指數及MSCI世界指數則分別為10.1%、6.2%與8.9%。

群益投信建議投資人不妨把握時機，趁勢透過長天期投等債ETF來掌握行情，其中長天期的ESG BBB級投等債ETF在收益水準上又更具優勢，且納入ESG選債機制也更符合當今全球永續投資潮流與資金布局方向，有助掌握暫停升息下債市反彈行情，同時也能兼顧收益與趨勢主題投資。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，投資級債因信用評級高，其中一大特色就是違約率極低，根據S&P Global Ratings的數據顯示，自1981年以來，投資等級債的平均違約率只有0.08%，資產品質無虞，且現階段在息收上也同樣具有吸引力，可望持續吸引訴求穩健收益布局的資金配置。

曾盈甄認為，隨著升息循環靠向尾聲，有望迎來利率拐點下，又以天期較長的債券資本利得空間值得期待，長天期ESG BBB級債因在收益水準、天期及資產品質上都具備優勢，現階段納入投資組合有助兼顧收益與暫停升息下之反彈行情。

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