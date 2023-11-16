議員批合庫投信董座「公器私用 壓榨司機」合庫金回應了

台北市議員張斯綱今（16）日上午召開合庫投信董事長「公器私用 壓榨司機」記者會，合庫金控（5880）今天發布聲明表示，「合庫金控針對張斯綱議員記者會全部內容，將進行嚴謹詳細的專案調查，對所有疑點查明是否屬實，若有任何違法違規情事，將依法律規章追究相關責任。」

國民黨台北市立委參選人張斯綱今日舉行記者會揭露，合庫投信董事長林柏裕公器私用，壓榨司機，並當場播放爆料者影音，控林常要求司機代墊費用，且經常超時加班，完成林的私人事務。

張斯綱播放吹哨者的爆料影音，當事人控訴，超時部分是常常喝酒到很晚，要求他接送朋友但不順路，通常是到晚上9時、10時、11時，最晚有到凌晨1時、2時，合理加班是每月46小時，每月會到70、80小時，且溝通加班費的部分討價還價，此外，林的私家車產生的 ETC 費用、停車費、罰單及假日使用公務車的罰單等都由司機代墊，也會叫他去拿藥品。

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