華邦電榮獲「TCSA台灣企業永續獎」及「BSI永續韌性卓越獎」

華邦電（2344）近日獲頒由台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」六項獎項及英國標準協會（BSI）頒發「2023 BSI永續韌性卓越獎」，顯示華邦在均衡發展企業永續ESG各面向管理指標及企業營運韌性的展現成果受外部機構肯定。

「TCSA台灣企業永續獎」透過全面性且國際性的規範及評比準則，評選企業的ESG永續績效表現。華邦電蟬聯獲得「台灣百大永續典範台灣企業獎」、「電子資訊製造業永續報告書白金獎」、「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」等嘉績，並於2023年首度榮獲「人權實踐與發展」和「職場福祉領袖獎」。而BSI則是制定全球性標準的標竿組織，每年表揚國內致力達成淨零、永續發展的韌性能力企業，華邦已二年獲得「BSI永續韌性傑出獎」之肯定，2023年更上一層樓，首度獲得「BSI永續韌性卓越獎」榮譽。

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