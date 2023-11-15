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國銀第3季海外獲利狂賺663億逼去年一整年 香港市場重返榮耀

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

受惠國銀在香港新加坡兩大市場大賺，推升今年前三季國銀海外分子行稅前盈餘662.8億元，創史上同期新高，更達去年一整年獲利的96%，又以香港市場狂賺364億元攀峰，貢獻占比逾半，重返「獲利金雞母」地位。

也因香港分行獲利飆升，壓縮了新南向市場獲利貢獻占比。新南向市場前9月大賺169億元續改寫史上同期新高同時，獲利貢獻占比卻降到25%，較去年同期35%下滑了1成。

過去兩年，香港受政治局變動、台商從陸港撤出移往新加坡、和東南亞市場，在2021年時，香港分行獲利貢獻占比一度跌破4成，睽違兩年後，香港的東方明珠地位重新擦亮。

據數據顯示，國銀在香港分行前三季大賺364億元，創史上同期新高紀錄、更已超過去年一整年獲利，年增123億元，獲利規模和增額均為各市場之冠，9月底存款餘額2兆2,603億元、年增1,798億元，存款增額也居各市場之首。

金管會官員說，香港市場獲利大增，主因是利差擴大、利息淨收益增加所致；銀行主管則說，港幣利率跟著美元走，受惠美國升息讓港幣利息提高、存款量大增，國銀手握大量存款、光靠資金拆借就能賺利差。

新加坡市場則緊追其後。前三季國銀新加坡市場稅前盈餘80.4億元，也締造史上同期新高、年增1倍，比香港獲利年增5成更大，更已連三季踢走美國，穩居國銀海外市場第二大，主因是利息淨收益增加且收回呆帳費用所致。

相較於香港是靠「存款大增」賺利差，新加坡則是靠「放款增加」賺息收。據數據顯示，9月底國銀新加坡分行放款餘額3094億元、年增306億元，放款年增額僅次大陸。

另一家銀行主管坦言，在香港政經情勢丕變後，台商、富豪雖都將資金、總部移往新加坡紮營，進而推升放款需求，但香港仍是交易重鎮，就獲利版圖來看，香港仍無法被新加坡取代。

金管會今天公布國銀海外分、子行獲利概況，今年前三季國銀海外分子行稅前盈餘662.8億元，年增兩成，其中以亞洲和澳洲各賺583.3億元和25億元均同步創史上同期新高，主要是利息淨收益增加所致；美洲和歐洲獲利則陷入衰退則是因提列呆帳費用較多。

新南向市場中則以新加坡、印度和寮國、年增幅表現最亮麗，均有翻倍成長，其中前三季印度市場賺1.2億元是去年一整年的兩倍、寮國賺1.4億元則是去年一整年的2.8倍，前者是因經濟內需起飛、後者則因低基期推高所致。

香港 新加坡

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