美元利率飆高助長獲利及存款 香港榮登前三季海外分行成長「雙冠王」

金管會所公布統計，銀行業今年前9月獲利4132.2億，年增率22%，創下歷史新高，而今年前9月的海外獲利達662.8億，同樣創歷年同期最高，並較去年同期大增146.3億元，增幅28.3%更甚於銀行平均獲利年增率。金管會分析，主要是美元利率走高所帶動的利息收益增加，受惠利差效益，其中來自香港的獲利增加123.4億、存款量增加1798億，均榮登海外分行「雙冠王」。

從反送中之後，香港因為政治不安一直持續有外資撤離，但從金管會公布的最新統計來看，美元利率走高反而為香港帶來獲利機會，而且連存款也跟著增加；金融圈人士指出，其實大陸內地有不少富豪或企業，因為憂心「共同富裕」政策牽累，也從境內先把資金移到香港，又逢美元利率飆高，乾脆來存美元定存，才使香港存款飆高。

統計顯示，國銀海外分行存款增量最多的前五大地區，依序是香港、大陸、泰國、美國、澳洲，分別增加1798億、285億、278億、240億和155億，香港遙遙領先其他地區由此可見。

金管會指出，如果觀察個別地區，獲利成長的地區主要來自利息淨收益貢獻，虧損或獲利衰退的地區主要是呆帳費用增加，統計今年前三季，國銀海外獲利前五大地區依序為香港、新加坡、美國、中國大陸及越南。

其中以香港獲利最多，累計獲利364億元，創歷史同期最高，年增123.4億元，規模及增量均為各地區之冠，年增率亦有51.2%，主因利差擴大使利息淨收益增加。第2名的新加坡獲利80.4億元，亦創歷史同期最高，年增40.6億元，規模及增幅均排名第2，主因利息淨收益增加及收回個案呆帳費用，倘若以年增率來看，新加坡的獲利成長率已超過1倍。

第3大的美國獲利78.9億元，比去年同期減少3.4億元，主要和為加強法遵及洗錢防制機制，人事及事務費均增，並且對商用不動產授信案增提備呆等營業及呆帳費用增加有關；第4大是中國大陸獲利46.3億元，年增7.8億元，主要是人民幣(兌美元)匯率影響，資產評價淨益增加。

第5大是越南獲利37.7億元，創歷史同期最高，比去年同期增加15.5億元，主要是利息淨收益增加，獲利增幅高達7成，亦居全體新南向國家之首。此外金管會亦統計，新南向地區獲利169.1億元，亦創歷年同期最高，年增30.3億元，主要是利息淨收益增加。

觀察各地區的獲利變動，獲利增幅前3名為新加坡增加37億元、越南增加11.1億元、泰國增加8.7億元，皆因利息淨收益增加；至於柬埔寨衰退36.2億元、馬來西亞衰退3.4億元，皆是增提呆帳費用所致。

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