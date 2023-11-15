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兆豐臺灣藍籌30 ETF 連續二年配息超過8%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

兆豐臺灣藍籌30ETF（00690）11/15公告每單位配息金額為新台幣1元，加上半年配1.5元，今年配2.5元，實際殖利率達8.8%，配息金額及殖利率為成立以來新高，且連續二年配息超過8%。

00690將在11/21除息，最後買進日為11/20，今年兩次配息金額為2.5元，已超越去年2.4元的紀錄，亦創下該檔ETF2017年3月27日成立以來的新高；同時今年上半年除息後已在6/15完成填息，以市值型ETF來說能在台股逆風時期完成填息實屬不易。

兆豐臺灣藍籌30ETF研究團隊表示，目前景氣對策訊號轉為黃藍燈終結連十藍，主要原因受惠AI產業商機及科技新品備貨關係，其中製造業營業氣候已連三月上揚，則代表企業信心回升；景氣復甦腳步會因產業而有不同，舉例來說工具機產業復甦作業時程會較落後於其他產業。不過，AI產業等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入銷售旺季，預期可望挹注台灣出口動能，第4季出口值得期待，在台灣內需方面，消費市場動能穩健成長，此外，疫後復甦外國客進入台灣觀光，帶動觀光產業，樂觀看待消費動能向上。

00690像台版道瓊工業指數，同為30檔成份股均是最具代表性公司，以營運穩定性、獲利能力、分配股利等條件精選出體質佳、股利優質的公司。可透過00690參與台股指數的長線行情，亦可望同時爭取息收的好時機，相對適合偏好長期穩健存股需求的投資人，建議採取擇時加碼進場的投資方式，將00690基金納入資產配置布局主軸當中。

兆豐永續高息等權ETF（00932）研究團隊分析表示，景氣燈號顯示擺脫衰退景氣之下，將預估台灣明年經濟成長率將可達3%，高於全球平均的2.7%以及其他主要國家表現；台股在今年底前將震盪走高的機率不小，建議投資人可以適時分批買入等權重配置之ETF，有機會收成台股在走勢上行的果實，這類攻守皆宜的投資策略，適合持續長期持有資產配置的存股族。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

ETF 配息

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