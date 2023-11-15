獲國際肯定 凱基證券奪BSI資訊韌性應變力獎

凱基證券（6008）宣布，日前獲得國際驗證機構英國標準協會（BSI）「資訊韌性應變力獎」，為該獎項唯一獲獎證券商，顯示出凱基證券在營運持續管理及資訊安全管理上的投入與重視獲得國際肯定。

面對資訊危機及災害風險等潛在威脅，凱基證券致力保障客戶權益與穩定交易服務不遺餘力，隨組織資安強化推升，結合國際標準的資訊安全與營運持續管理系統，增強組織本身的資訊韌性，當面臨不可預期的狀況而導致營運中斷時，能快速有效運用各種資源啟動備援機制。

同時，審慎規劃五個面向執行，包括營運持續目標設立、關鍵業務營運衝擊分析、全面性資源及支援盤點、備援機制建立與落實演練，以及損害影響評估與通報聯繫，不僅建立快速應變及恢復能力，更確保業務持續運作，讓客戶交易及資料獲得保障。

除管理面施行外，在資訊面上，凱基證券自2019年即規劃啟動異地備援精實專案，重新檢視各項業務資訊系統的備援完整性及有效性，為落實資訊系統備援機制盡心竭力。

有鑑於資安風險增強、地緣政治局勢緊張，深化資訊韌性更融入於組織的文化中，為進一步提升組織應變力，除培養員工的危機意識，另透過多次的演練，確保每位員工掌握業務領域的備援作業，同時在演練作業流程上要求熟悉與建立反射動作，貫徹營運持續計畫。

凱基證券將營運持續管理視為重要策略，除嚴格遵循現行法規外，也積極參與各項國際標準認證，於2016年導入取得「ISO27001資訊安全管理系統」認證，執行高標準資安健檢以達到完善網路威脅預警及監控作為，並持續優化改善管理績效。

此外，亦於2023年通過「BS 10012個人資訊管理系統」及「ISO 22301營運持續管理系統」認證，深化資訊安全應變能力及營運持續管理之韌性，為客戶提供安全有保障的金融服務環境。