「TCSA 台灣企業永續獎」合庫再奪五大獎

由台灣永續能源基金會主辦，有台灣企業永續奧斯卡之稱的「TCSA台灣企業永續獎」日前公布2023年獲獎名單，合庫集團獲得5大獎，除金控再次奪下「永續報告金獎」外，銀行子公司持續提供符合永續創新商品與服務，以及響應全球淨零趨勢、積極落實減碳策略，榮獲永續單項評比之「社會共融領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「氣候領袖獎」，證券子公司亦因致力建構性別友善職場，提供友善工作環境獲得「性別平等領袖獎」殊榮。

合庫金控（5880）身為台灣重要金融推手，積極發揮金融核心力，已將ESG納入首要經營政策。為進一步精進永續治理，今年10月更將永續經營委員會提升為由董事會監督之功能性委員會，邀請獨立董事擔任委員，原本任務性編組之永續辦公室則改制為正式單位，並為首家增設副總經理層級以上永續長(Chief Sustainability Officer, CSO)職務之公股金控，以落實集團永續目標。

合庫金控自109年啟動永續三年精進計畫以來，成績有目共睹。統計今年由台灣永續能源基金會主辦之各項評比成績，除本次的5大獎外，加計年初銀行、人壽、創投、投信子公司榮獲「2023 TWSIA台灣永續投資獎」之「個案影響力類」一金一銀二銅及「機構影響力類」績優獎等5座大獎，以及合庫銀行「2023 TSAA台灣永續行動獎」榮獲2座銀獎，總計已囊獲12項大獎。

本次「TCSA台灣企業永續獎」，合庫推出「信託雙引擎」創新服務，以「家庭福利信託」搭配「長照金融管家」的長照費用金流服務，有效降低高齡之國安危機，榮獲「社會共融領袖獎」；為了以數位科技落實普惠金融，合庫成立「數位發展委員會」與「創新實驗室CoLAB」集結跨界人才，致力打造友善、便利、實踐永續金融環境；為響應全球淨零趨勢，合庫為台灣首家通過科學基礎減碳目標倡議 （SBTi）中期減碳目標設定之公股金控，已積極規劃減碳策略，偕同投融資客戶邁向2050淨零轉型。

合庫金控持續善用金融核心職能解決社會與環境問題，持續透過接軌國際倡議、戮力實踐SDGs，以積極且具前瞻性的行動落實永續經營，還富於地球，創造永續新價值。

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