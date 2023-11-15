證券業唯一獲獎 凱基證券奪下 BSI 資訊韌性應變力獎
面對資訊危機及災害風險等潛在威脅，凱基證券致力保障客戶權益與穩定交易服務不遺餘力，近日榮獲國際驗證機構英國標準協會（BSI）「資訊韌性應變力獎」，為該獎項唯一獲獎證券商，顯示出凱基證券在營運持續管理及資訊安全管理上的投入與重視獲得國際肯定。
隨著組織資安強化的推升，凱基證券結合國際標準之資訊安全與營運持續管理系統，增強組織本身的資訊韌性，當面臨不可預期的狀況而導致營運中斷時，能夠快速而有效地運用各種資源啟動備援機制，並審慎規劃五個面向執行，包含營運持續目標設立、關鍵業務營運衝擊分析、全面性資源及支援盤點、備援機制建立與落實演練，以及損害影響評估與通報聯繫，不僅建立快速應變及恢復能力，更確保業務持續運作，讓客戶的交易和資料可以獲得保障。
除了管理面上的施行外，在資訊面上，凱基證券自2019年即規劃啟動異地備援精實專案，重新檢視各項業務資訊系統之備援完整性及有效性，為落實資訊系統之備援機制盡心竭力。有鑑於資安風險增強、地緣政治局勢緊張，深化資訊韌性更融入於組織的文化之中，為進一步提升組織應變力，除培養員工的危機意識，另也透過多次的演練，確保每位員工掌握業務領域的備援作業，同時在演練作業流程上要求熟悉與建立反射動作，貫徹營運持續計畫。
凱基證券將營運持續管理視為重要策略，除嚴格遵循現行法規外，也積極參與各項國際標準認證，於2016年導入取得ISO27001資訊安全管理系統認證，執行高標準資安健檢以達到完善網路威脅預警及監控作為，並持續優化改善管理績效，更於2023年通過「BS 10012個人資訊管理系統」及「ISO 22301營運持續管理系統」認證，深化資訊安全應變能力及營運持續管理之韌性，為客戶提供安全有保障的金融服務環境。凱基證券以永續金融為使命，重視ESG永續治理，將持續以領先同業的標準，為客戶提供安全不間斷的金融服務，陪伴客戶邁向富足人生。
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