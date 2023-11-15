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嘉縣府輔導地方青創 輔具循環再利用獲企業150萬投資

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府今天辦第二屆嘉點好漾成果展示暨投資意向簽署，嘉大美好生活團隊提輔具維修租賃，獲豐成投資股份有限公司提供150萬元投資意向，縣長翁章梁期待實踐。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今天辦第二屆嘉點好漾成果展示暨投資意向簽署，嘉大美好生活團隊提輔具維修租賃，獲豐成投資股份有限公司提供150萬元投資意向，縣長翁章梁期待實踐。記者呂慧瑜／攝影

培養青年創新創業軟實力，嘉縣府今天辦第二屆嘉點好漾成果展示暨投資意向簽署，除頒發競賽得獎者，更媒合4組團隊各獲4家公司，總共400萬投資意向的簽署，啟動資金募集與資源連結，協助青年在嘉創業。

縣長翁章梁說，期待創業團隊在資金投入後，讓夢想發芽、成長茁壯，進而扮演青年成功創業的典範，嘉縣青年非常有想法，經培力課程及諮詢輔導，將想法發展為創業點子。

獲150萬投資的嘉大美好生活團隊，提出醫療輔具巡迴維修租賃提案，讓翁章梁憶起時任社會局長曾萌生類似構想，有感父母離世，臥床電動床或相關輔助未能再使用，他期待創團實踐輔具循環再利用，讓更多人獲得幫助。

嘉大美好生活團隊康晉懷表示，團隊發現醫療輔具需求消失後，遭直接丟棄、報廢等浪費問題，提出醫療器材循環使用，盼將輔具回收整理，採公益與盈利並進，並於社區定點公益維修。

桃園人康晉懷到嘉義讀書後，對嘉義產生認同感，盼盡己之力幫助嘉義，與團隊中另名輔具維修技師成員黃俊龍合作，倆結合各自專業，利用縣內社區空閒基地作為維修站，以走進社區協助村里維修為目標。

勞青處長陳奕翰表示，嘉縣創新創業協會、嘉縣市中小企業榮譽指導員協進會，協助計畫推廣及擔任輔導業師，給予青年勇敢創新與轉型，幫助青年團隊達到創業點子優化、符合在地需求及在地青年培力的三大目的。

投資意向簽署由「嘉大美好生活團隊」獲「豐成投資股份有限公司」提供150萬元、「晴晴百寶盒」獲「台灣聯合金融科技股份有限公司」提供100萬元、「灃柇永續」獲「臥龍網絡營銷有限公司」提供100萬元、「CE工作室」獲「冠賢機電股份有限公司」提供50萬元，4個團隊共計獲400萬元的投資意向。

嘉縣府今天辦第二屆嘉點好漾成果展示暨投資意向簽署，除頒發競賽得獎者，更媒合4組團隊各獲4家公司，總共400萬投資意向的簽署。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣府今天辦第二屆嘉點好漾成果展示暨投資意向簽署，除頒發競賽得獎者，更媒合4組團隊各獲4家公司，總共400萬投資意向的簽署。記者呂慧瑜／攝影
嘉大美好生活團隊提出醫療輔具巡迴維修租賃提案，獲豐成投資股份有限公司提供150萬元投資意向，縣長翁章梁（左起）、嘉大美好生活團隊成員康晉懷、南華大學副校長林辰璋合影。記者呂慧瑜／攝影
嘉大美好生活團隊提出醫療輔具巡迴維修租賃提案，獲豐成投資股份有限公司提供150萬元投資意向，縣長翁章梁（左起）、嘉大美好生活團隊成員康晉懷、南華大學副校長林辰璋合影。記者呂慧瑜／攝影

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