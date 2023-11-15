統一證券連續3年榮獲 TCSA 台灣企業永續獎

統一證券（2855）獲頒「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎，除榮獲「企業永續報告類-金融及保險業-金獎」肯定，今年亦再次獲得台灣永續企業績優獎肯定，為唯一榮獲此殊榮的證券商。

TCSA台灣企業永續獎由財團法人台灣永續能源研究基金會自2008年起舉辦，迄今已邁入第16年，旨在倡議企業社會責任理念、鼓勵台灣各界全面性關注企業社會責任與永續議題，今年參獎家數達526家，邀請341位知名專家學者共同評選，與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，選出績優企業。統一證券深耕ESG各構面的議題，秉持「You care, We act!」永續發展理念，持續與利害關係人溝通，並以貼心服務、職涯發展、社會責任、幸福共榮作為永續發展四大政策「CORE」，將聯合國永續發展目標SDGs落實執行於ESG各領域，發揮企業永續發展的價值，今年再度蟬聯入選台灣永續企業績優獎，永續績效深獲肯定。

統一證券已連續14年出版永續報告書，除持續遵循GRI準則編制報告書，並揭露SASB永續會計準則之行業指標，今年更導入TCFD氣候相關財務揭露框架，以治理、策略、風險管理、指標與目標四大架構，完整揭露統一證券面對氣候變遷風險採取之相關作為。統一證券永續報告書已連續4年榮獲金融及保險業金獎肯定，為證券商唯一。

未來，統一證券將遵循主管機關永續發展轉型執行策略，持續健全永續發展治理架構，落實企業社會責任，追求環境、社會與公司治理的永續性，期許將永續經營的DNA融入公司的核心業務，為金融市場推動永續盡一份力。

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