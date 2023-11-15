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企業領先標竿 ! 元富證券無障礙網頁獲 AAA 最高認證

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

新光金控旗下元富證券致力為身心障礙者、高齡族群打造友善環境與溝通管道。為強化身心障礙投資人服務，今年持續優化及完善「金融友善專區」網頁內容及增加金融服務無障礙性，近日取得最高檢測等級「無障礙網頁AAA標章」，成為國內首家取得最高等級標章之證券商，展現元富證券實踐待客如親及對金融友善服務之高度重視。

元富證券總經理張清發表示，元富積極取得無障礙標章2.1版AAA等級標章，目的希望透過網頁操作機能的優化，使高齡、身心障礙投資人不再受限於視力、聽力、活動力等限制，能便利地透過網頁瀏覽取得相關資訊。

元富多年來致力打造友善金融環境，善意對待身心障礙投資人，於元富官網「金融友善專區」提供多項友善措施等資訊，包括提供訊息公告、營業據點、服務專線、交易平台介紹、新手上路、金融友善措施等，亦建置讓使用者可有選擇大中小不同字型大小的功能。

此外，另設有樂齡友善服務專線以降低高齡投資人諮詢障礙，於各營業據點提供各式無障礙服務及導入預約手語翻譯服務；考量高齡及弱勢族群之數位落差，設立檢舉專線及接受可以言詞提出申訴模式，確保弱勢族群之權益。

元富證券為深化公平待客企業文化，採取三級制組織架構，由董事會負責督導「公平待客原則政策及策略」的推動，並透過由總經理擔任召集人的委員會統籌規劃公平待客事項及督導執行，確保各權責部室落實。另透過各式宣導、舉辦公平待客推廣活動及對全體員工施行高於法令訓練時數的公平待客教育訓練，使公司由上到下，真正瞭解公平待客的重要性。

此外，因應民法成年年齡下修至18歲及年輕投資族群大幅成長，元富證券特別關注年輕人投資權益，透過於分公司放置及官網建置投資風險宣導內容、舉辧投資諮詢活動及線上講座，實施金融教育推廣，強化年輕人的投資風險意識及理財觀念。未來，將持續推出普惠金融產品、提供更完善及優質金融友善服務，確實落實以「公平忠實、真誠待客」為核心之企業文化，打造最有溫度的服務。

元富

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